Értékelje a magyar válogatott játékosainak Írország elleni teljesítményét!

2025.09.07. 09:54
Értékelje a magyar válogatott játékosainak teljesítményét (Fotó: Kovács Péter)
vb-selejtező osztályzatok magyar labdarúgó-válogatott magyar válogatott
Mint ismert, a magyar labdarúgó-válogatott 2–2-es döntetlent játszott Dublinban az írek elleni világbajnoki selejtezőn. A szokásokhoz híven ezúttal is arra kérjük olvasóinkat, értékeljék a mieink teljesítményét. Azokat lehet osztályozni, akik legalább 20 percet a pályán töltöttek, így Tóth Barna és Nagy Zsolt nem szerepel a felsorolásban.

 

Magyar válogatott
12 órája

Álomrajt után 12 ember ellen tízzel hősies döntetlen Írországban

A második félidőben jelentős bírói segítséggel egyenlítettek az írek.

 

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 1. FORDULÓ
ÍRORSZÁG–MAGYARORSZÁG 2–2 (0–2)
Dublin, Aviva Stadion, 50 137 néző. Vezette: Harm Osmers (Lasse Koslowski, Eduard Beitinger) – németek
ÍRORSZÁG: Kelleher – Doherty (Ogbene, 66.), D. O'Shea, N. Collins, O'Brien – J. Knight (McAteer, 90.), Cullen (J. Taylor, 66.), Azaz (Idah, 78.) – Szmodics (Johnston, 78.), E. Ferguson, Manning. Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímsson
MAGYARORSZÁG: Dibusz – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez (Nagy Zs., 80.) – Styles – Bolla (Mocsi, 67.), Tóth A. (Ötvös, 55.), Szoboszlai, Sallai – Varga B. (Tóth Barna, 80.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi
Gólszerző: E. Ferguson (49.), Idah (90+3.), ill. Varga B. (2.), Sallai (15.)
Kiállítva: Sallai (52.)

A csoport másik mérkőzésén: Örményország–Portugália 0–5

