Nemzeti Sportrádió

Ilyet is ritkán látni: a legendás játékvezető kapott piros lapot

P. GY. B. P. GY. B.
Vágólapra másolva!
2025.12.01. 12:19
Mejuto González (jobbra) piros lapot kapott a Getafe–Elche meccsen (Fotó: Getty Images)
Címkék
Manuel Enrique Mejuto González játékvezetés Getafe Alejandro Hernández Hernández La Liga
Érdekes jelenetet hozott a Getafe–Elche mérkőzés a spanyol labdarúgó-bajnokságban, ugyanis a végén Alejandro Hernández Hernández játékvezető piros lapot mutatott fel a hazaiak stábtagjának, Manuel Enrique Mejuto Gonzáleznek, aki a kétezres évek elején a világ egyik legfoglalkoztatottabb játékvezetője volt a nemzetközi porondon.

A Getafe 1–0-ra győzte le az Elchét, és az utolsó pillanatokban a piros lap is előkerült Alejandro Hernández Hernández játékvezető zsebéből, aki azonban nem játékosnak mutatta fel, hanem a Getafe egyik stábtagjának.

Először mindenki azt hitte, hogy José Bordalás kapta, a vezetőedző is élesen reklamált a piros miatt. Mint kiderült, nem ő, hanem a Getafe kötelekébe tartozó Manuel Enrique Mejuto González kapta – aki korábban sikeres játékvezető volt.

Mejuto González ráadásul nem reklamálásért kapta a pirosat, hanem egészen furcsa okból: ő felelős ugyanis a labdaszedőkért a Getafe hazai meccsein, de ők folyamatosan késleltették a játékot, lassan jutott vissza a labda, ezt pedig nem tolerálta Hernández Hernández.

A 60 éves Mejuto González 1999 és 2010 között volt FIFA-játékvezető, ő vezette azt az isztambuli BL-döntőt is, ahol a Liverpool háromgólos hátrányból lett kupagyőztes. 2004-ben és 2008-ban ott volt az Európa-bajnokságon, a 2006-os vb-ről pedig azért maradt le, mert két segítője nem tudta teljesíteni a fizikai teszteket.

 

 

Manuel Enrique Mejuto González játékvezetés Getafe Alejandro Hernández Hernández La Liga
Legfrissebb hírek

Hiába Mbappé gólja, zsinórban harmadik bajnokiját sem tudta megnyerni a Real Madrid

Spanyol labdarúgás
14 órája

La Liga: megszakított meccsen verte meg a Betis a Sevillát

Spanyol labdarúgás
20 órája

Alexander Sörloth duplája elég volt az Atletinek a Real Oviedo ellen

Spanyol labdarúgás
2025.11.29. 23:15

Yamal és Olmo remekelt, a Barcelona otthon tartotta a három pontot az Alavés ellen

Spanyol labdarúgás
2025.11.29. 18:19

Fergeteges utolsó 30 perc Mallorcán, drámai körülmények között mentett pontot az Osasuna

Spanyol labdarúgás
2025.11.29. 16:33

Ezúttal bejött a Bordalás-féle célfutball, Soria védései három pontot értek a Getafének

Spanyol labdarúgás
2025.11.28. 23:04

Megsérült a spanyol válogatott vb-selejtezőin brillírozó támadó

Spanyol labdarúgás
2025.11.27. 18:15

Fontos meccsekről marad le sérülés miatt az FC Barcelona támadója

Spanyol labdarúgás
2025.11.27. 16:10
Ezek is érdekelhetik