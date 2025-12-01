Ilyet is ritkán látni: a legendás játékvezető kapott piros lapot

A Getafe 1–0-ra győzte le az Elchét, és az utolsó pillanatokban a piros lap is előkerült Alejandro Hernández Hernández játékvezető zsebéből, aki azonban nem játékosnak mutatta fel, hanem a Getafe egyik stábtagjának.

Először mindenki azt hitte, hogy José Bordalás kapta, a vezetőedző is élesen reklamált a piros miatt. Mint kiderült, nem ő, hanem a Getafe kötelekébe tartozó Manuel Enrique Mejuto González kapta – aki korábban sikeres játékvezető volt.

Mejuto González ráadásul nem reklamálásért kapta a pirosat, hanem egészen furcsa okból: ő felelős ugyanis a labdaszedőkért a Getafe hazai meccsein, de ők folyamatosan késleltették a játékot, lassan jutott vissza a labda, ezt pedig nem tolerálta Hernández Hernández.

A 60 éves Mejuto González 1999 és 2010 között volt FIFA-játékvezető, ő vezette azt az isztambuli BL-döntőt is, ahol a Liverpool háromgólos hátrányból lett kupagyőztes. 2004-ben és 2008-ban ott volt az Európa-bajnokságon, a 2006-os vb-ről pedig azért maradt le, mert két segítője nem tudta teljesíteni a fizikai teszteket.