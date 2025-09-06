Nemzeti Sportrádió

Dibusz a kapuban, Szalai Attila a védelemben, Tóth Alex a középpályán – így kezdünk Írország ellen

2025.09.06. 19:21
Marco Rossi (Fotó: Kovács Péter)
A magyar labdarúgó-válogatott szombaton 20.45-től Írország vendégeként lép pályára a 2026-os világbajnokság selejtezősorozatában. Marco Rossi szövetségi kapitány kijelölte kezdőcsapatát a kulcsfontosságú mérkőzésre – Csongvai Áron, Dárdai Bence és Molnár Rajmund nem került be a meccskeretbe.

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 1. FORDULÓ
ÍRORSZÁG–MAGYARORSZÁG – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Dublin, Aviva Stadion, 20.45 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Harm Osmers (Lasse Koslowski, Eduard Beitinger) – németek
ÍRORSZÁG: Kelleher – Doherty, D. O'Shea, N. Collins, O'Brien – J. Knight, Cullen, Azaz – Szmodics, E. Ferguson, Manning. Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímsson
A kispadon: Bazunu, Travers (kapusok), Dunne, Idah, Johnston, Kenny, Lawal, McAteer, Ogbene, K. Phillips, Scales, J. Taylor
MAGYARORSZÁG: Dibusz – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez – Styles – Bolla, Tóth A., Szoboszlai, Sallai – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
A kispadon: Szappanos, Tóth Balázs (kapusok), Dárdai M., Gruber, Lukács D., Mocsi, Nagy Zs., Osváth, Ötvös, Szalai G., Tóth Barna, Vitális

