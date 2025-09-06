Dibusz a kapuban, Szalai Attila a védelemben, Tóth Alex a középpályán – így kezdünk Írország ellen

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

F-CSOPORT, 1. FORDULÓ

ÍRORSZÁG–MAGYARORSZÁG – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Dublin, Aviva Stadion, 20.45 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Harm Osmers (Lasse Koslowski, Eduard Beitinger) – németek

ÍRORSZÁG: Kelleher – Doherty, D. O'Shea, N. Collins, O'Brien – J. Knight, Cullen, Azaz – Szmodics, E. Ferguson, Manning. Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímsson

A kispadon: Bazunu, Travers (kapusok), Dunne, Idah, Johnston, Kenny, Lawal, McAteer, Ogbene, K. Phillips, Scales, J. Taylor

MAGYARORSZÁG: Dibusz – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez – Styles – Bolla, Tóth A., Szoboszlai, Sallai – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi

A kispadon: Szappanos, Tóth Balázs (kapusok), Dárdai M., Gruber, Lukács D., Mocsi, Nagy Zs., Osváth, Ötvös, Szalai G., Tóth Barna, Vitális