Ökölvívás: három magyar lány elődöntős az U15-ös Eb-n

A montenegrói Budvában zajló U15-ös ökölvívó Eurőpa-bajnokság keddi versenynaptár a négyből három magyar leányversenyző is sikerrel vette a negyeddöntőjét.

A nyolc között Nagy Viktória, Varga Vivien és Toldi Lia is nyert, így biztosan éremszerző.

Mészáros Zora nem jutott tovább.

A keddi eredmények

44 kg, a 4 közé jutásért: Nagy Viktória – Ava Harford (ír) 5:0

50 kg, a 4 közé jutásért: Mészáros Zora – Lena Kwatera (lengyel) 0:5

52 kg, a 4 közé jutásért: Varga Vivien – Anna Roznovjakova (cseh) 5:0

57 kg, a 4 közé jutásért: Toldi Lia – Teofana Milosevics (montenegrói) 4:1

(Kiemelt kép forrása: MÖSZ)