Ökölvívás: három magyar lány elődöntős az U15-ös Eb-n
A Budvában zajló U15-ös ökölvívó Európa-bajnokságon a kedden érdekelt négy magyar lány közül három elődöntőbe jutott.
A montenegrói Budvában zajló U15-ös ökölvívó Eurőpa-bajnokság keddi versenynaptár a négyből három magyar leányversenyző is sikerrel vette a negyeddöntőjét.
A nyolc között Nagy Viktória, Varga Vivien és Toldi Lia is nyert, így biztosan éremszerző.
Mészáros Zora nem jutott tovább.
A keddi eredmények
44 kg, a 4 közé jutásért: Nagy Viktória – Ava Harford (ír) 5:0
50 kg, a 4 közé jutásért: Mészáros Zora – Lena Kwatera (lengyel) 0:5
52 kg, a 4 közé jutásért: Varga Vivien – Anna Roznovjakova (cseh) 5:0
57 kg, a 4 közé jutásért: Toldi Lia – Teofana Milosevics (montenegrói) 4:1
(Kiemelt kép forrása: MÖSZ)
