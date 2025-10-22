Szoboszlai Dominik: Az én karrieremben még sosem fordult elő, hogy zsinórban négy meccset elveszítsünk

„Azt hiszem, az én karrieremben még sosem fordult elő, de a többiekében sem nagyon, hogy zsinórban négy meccset elveszítsünk. Sok találkozónk volt, átbeszéltük a dolgokat. Most kell igazán összetartanunk, hiszen amikor sikeresek vagyunk, akkor könnyű, de a legfontosabb, hogy a nehéz időkben is együtt maradjunk. Szerdán megmutatjuk, hogyan reagálunk a vereségekre. Ha keményen dolgozol, a szerencse is a te oldaladra áll” – idézte a Liverpool honlapja a magyar válogatott csapatkapitányát, aki a kijelölt játékos volt a csapat keddi hivatalos sajtótájékoztatójára, a Liverpool FC repülőgépe azonban technikai okok miatt csak több órás késéssel szállt fel, így lekésték az eseményt.

Szoboszlai megjegyezte, bíznak abban, hogy kemény munkával a szerencse is az ő oldalukra áll, és azok a helyzetek, amelyek például a kapufáról kifelé pattantak az elmúlt meccseken, ezúttal másképpen alakulnak. A magyar futballista hozzátette, az elmúlt idényben többször is megmutatta erejét a gárda, ennek köszönhetően is hódította el a bajnoki címet a Premier League-ben. Most, Frankfurtban is hasonló mentalitásra van szükség. „Ez a Bajnokok Ligája-idény különösen fontos a budapesti döntő miatt. De ez egy hosszú út, sok dolgunk van még” – szögezte le a magyar válogatott csapatkapitánya.

A német riválisról szólva Szoboszlai elmondta, jól ismeri az ellenfelet és annak edzőjét, Dino Toppmöllert, aki korábbi csapatánál, az RB Leipzignél volt segédedző: „Voltak ellenük jó és rosszabb meccseink egyaránt, erős csapat, hihetetlen szurkolótáborral.”

„Ez különleges mérkőzés lesz Hugo Ekitikének, aki a korábbi klubja otthonában léphet pályára. Talán két idény után nem mondhatjuk őt frankfurti legendának, de biztos nagyon szeretik őt és ő is a klubot. Csodálatos érzés lehet visszamenni, remélhetőleg nekünk segít szerdán és nem nekik” – mondta csapattársáról Szoboszlai.

„A késés nem befolyásolja a mérkőzést, ez nem lehet kifogás. Az Eintracht Frankfurt a szurkolók és a stadion atmoszférája terén hasonló lehet, mint a Galatasaray. A játékosaim hozzá vannak szokva, de a Bajnokok Ligájában bármi megtörténhet” – fogalmazott Arne Slot, a Liverpool FC vezetőedzője.

A holland edző a német csapat kapcsán így vélekedett: „Az Európa-ligában elég messze jutottak tavaly, emlékszem, a Tottenham ellen is remekül játszottak. Mi kikaptunk a Galatasaraytól, ők megverték öt-egyre a törököket, ez figyelmeztető jel, még ha nem is lehet összehasonlítani az eredményeket. Jó csapat, jó játékosokkal és egy jó edzővel, úgyhogy izgalmas meccs lesz.”

Végezetül Slot is beszélt Ekitikéről. „Az ilyen meccsek mindig más hangulatúak. Mindig jó látni olyan embereket, akikkel együtt dolgoztál. Szerintem a szurkolók is örülnek neki, mert része volt annak a csapatnak, amely a BL-be juttatta őket. Florian Wirtznek is különleges lesz, hogy visszatérhet Németországba és Jeremie Frimpong is sikeres volt Németországban, és onnan váltott idén nyáron.”

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Liverpool FC (angol) – élőben az NSO-n!