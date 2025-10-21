Meghátrált a La Liga, mégsem Miamiban rendezik meg a Villarreal–Barcelona bajnokit

A La Liga kedd este hivatalos közleményt adott ki, amelyben bejelentette: a mérkőzés promóterével folytatott megbeszélést követően, a Spanyolországban az elmúlt hetekben felmerült bizonytalanság miatt inkább lemondja a meccs megszervezését. Így a találkozót mégsem Miamiban, hanem az eredeti helyszínen, a Villarreal otthonában rendezik majd meg a karácsony előtti napokban.

„La Liga mélységesen sajnálja, hogy ez a projekt, amely történelmi és páratlan lehetőséget jelentett volna a spanyol futball nemzetközi terjeszkedése szempontjából, nem valósulhat meg. Egy hivatalos mérkőzés megrendezése határainkon kívül döntő lépés lett volna a bajnokság globális növekedéséhez, a klubok nemzetközi jelenlétének megerősítéséhez, a játékosok pozicionálásához és a spanyol futball nézettségének a növeléséhez is, egy olyan fontos stratégiai piacon, mint az Egyesült Államok” – olvasható a liga hivatalos bejelentésében.

A közleményben leszögezték azt is, hogy a projekt teljes mértékben megfelelt minden előírásnak, és minden híreszteléssel ellentétben egyáltalán nem befolyásolta a verseny tisztaságát – álláspontjuk szerint mindezt az erre illetékes szervezetek is megerősítették.

„Az egyre versenyképesebb környezetben, ahol az olyan bajnokságok, mint a Premier League, vagy az olyan versenysorozatok, mint a Bajnokok Ligája, folyamatosan bővítik a bevételt generáló képességüket, az ehhez hasonló kezdeményezések elengedhetetlenek lennének a spanyol labdarúgás fenntarthatóságának és növekedésének biztosításához. Az ilyen lehetőségekről való lemondás akadályozza az új bevételekhez való jutást, és korlátozza a klubok beruházási- és versenyképességét” – tették hozzá a közleményben.

Végezetül megemlítették azt is, hogy bár decemberben nem jön létre a találkozó Miamiban, a liga továbbra is elkötelezett a hasonló ötletek iránt, mivel szerintük ez a klubok, játékosok és a szurkolók számára is egyaránt előnyös.