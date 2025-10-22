Kerékpár: „Nem hasonlítgatom magam Tadej Pogacarhoz, de jólesik, hogy egyszer megvertem”

„Ha egy álmomat kellene megfogalmazni, akkor azt mondanám: magyar bajnoki trikóban, az MBH Bank színeiben egy profi győzelem” – ez csak az egyike azoknak a céloknak, amiket Peák Barnabás szeretne elérni az MBH Bank Ballan CSB színeiben kerékpározva a következő két évben.

Hogy milyennek látja most az előtte álló időszakot? Az videónkból kiderül, ahogy arról is beszél, mennyit hezitált, hogy a prokontinentális szintűvé vált magyar csapat versenyzője legyen. Emellett felidézzük a 2017-es Tour de Hongrie-t is, amelyen megelőzte az akkor még csak a szárnyait bontogató, azóta négyszeres Tour de France győztes Tadej Pogacart.

