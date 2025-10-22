Nemzeti Sportrádió

Kerékpár: „Nem hasonlítgatom magam Tadej Pogacarhoz, de jólesik, hogy egyszer megvertem”

Vágólapra másolva!
2025.10.22. 08:23
null
Peák Barnabás nem hezitált, hogy elfogadja az MBH Bank Ballan CSB ajánlatát (Fotó: Kovács Péter)
Címkék
kerékpár MBH Bank Ballan CSB Peák Barnabás
Peák Barnabás kihívásként éli meg, hogy a következő idénytől az MBH Bank Ballan CSB színeiben a versenyezhet. A 26 éves kerékpáros álmai között szerepel, hogy magyar bajnoki trikóban, a prokontinetális szintűvé vált magyar csapattal profi győzelmet ünnepelhessen.

„Ha egy álmomat kellene megfogalmazni, akkor azt mondanám: magyar bajnoki trikóban, az MBH Bank színeiben egy profi győzelem” – ez csak az egyike azoknak a céloknak, amiket Peák Barnabás szeretne elérni az MBH Bank Ballan CSB színeiben kerékpározva a következő két évben. 

Hogy milyennek látja most az előtte álló időszakot? Az videónkból kiderül, ahogy arról is beszél, mennyit hezitált, hogy a prokontinentális szintűvé vált magyar csapat versenyzője legyen. Emellett felidézzük a 2017-es Tour de Hongrie-t is, amelyen megelőzte az akkor még csak a szárnyait bontogató, azóta négyszeres Tour de France győztes Tadej Pogacart. 

NÉZZE MEG DINA MÁRTONNAL KÉSZÍTETT INTERJÚNKAT IS!

Kapcsolódó tartalom

Kerékpár: Dina Márton mindig is olyan lehetőségre várt, amit az MBH Bank Ballan CSB-től kapott

Látja-e magát Grand Touron indulni MBH-s mezben? Videónkban erre is válaszol.

Dina Mártonnal és Peák Barnabással erősített az MBH Bank Ballan CSB

Hosszú idő után nyílik ismét lehetőség arra, hogy két magyar kerékpáros hazai támogatással versenyezzen a nemzetközi mezőnyben.

 

kerékpár MBH Bank Ballan CSB Peák Barnabás
Legfrissebb hírek

Kerékpár: Dina Márton mindig is olyan lehetőségre várt, amit az MBH Bank Ballan CSB-től kapott

Kerékpár
2025.10.20. 15:49

Kilencvenöt győzelemmel zárta csúcsdöntő idényét az UAE kerékpárcsapata

Kerékpár
2025.10.20. 13:25

Valter Attila a 37. helyen végzett a kuanghszi körversenyen negyedik szakaszán

Kerékpár
2025.10.17. 10:04

Dina Mártonnak és Peák Barnabásnak vezérszerepet szánnak az MBH Bank Ballan CSB-nél

Kerékpár
2025.10.17. 09:54

Dina Mártonnal és Peák Barnabással erősített az MBH Bank Ballan CSB

Kerékpár
2025.10.16. 19:51

Valter Attila három szakasz után 13. összetettben a kuanghszi körversenyen

Kerékpár
2025.10.16. 10:59

Valter Attila összetettben továbbra is a legjobb tízben az utolsó vismás versenyén

Kerékpár
2025.10.15. 09:53

Valter Attila összetettben a hetedik helyről várja a folytatást az utolsó vismás versenyén – videó

Kerékpár
2025.10.14. 11:46
Ezek is érdekelhetik