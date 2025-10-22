BL: vereségek és késés után Németországban egyenesedne ki az angol bajnok

Még ez is...! Az angol bajnoki címvédő Liverpool az elmúlt egy hónapban sebezhető csapat benyomását kelti, nem jönnek az eredmények: egymás után három vereség a Premier League-ben, a legutóbbi ráadásul odahaza a Manchester Unitedtől, no meg 0–1 Isztambulban a Galatasaray elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen. Négy tétmeccs, négy vereség – nem ehhez vannak hozzászokva a „vörösök”.

A klubfutballban jószerével nincs üresjárat, vagyis gyorsan következik a javítási lehetőség, és a Liverpoolnak most különösen fontos megragadnia, mert valahogy ki kell egyenesednie. Szerdán az Eintracht Frankfurt ellen lép pályára BL-meccsen, s a német klub stadionjába tervezett sajtótájékoztatóra Arne Slot menedzsert, valamint az angol bajnok egyik legjobbját, Szoboszlai Dominikot várták az újságírók kedden 19.30-tól. Csakhogy az esemény elmaradt. A Liverpool tájékoztatása szerint a küldöttséget Németországba szállító repülőgép ugyanis meghibásodott, a gondot orvosolni kellett Angliában, úgyhogy törölték az esti sajtórendezvényt – a csapat végül csak jelentős késéssel indulhatott el Németországba.

Arne Slot együttese az eddigi két fordulóban három pontot szerzett (a nyitányon nagy nehezen 3–2-re legyűrte az Atlético Madridot az Anfielden), a szerdai összecsapás után pedig a Real Madrid elleni hazai fellépése következik a BL-ben. A folytatás is izgalmasnak ígérkezik, hiszen a PSV (otthon), az Inter­nazionale (idegenben), a Marseille (idegenben) és a Ferencvárost a rájátszásban kiejtő Qarabag (otthon) elleni csata vár a „vörösökre”. Meg közben, ugye, a bajnokságban is ki kellene vágni a rezet.

A Frankfurtnak ez lesz a második hazai mérkőzése a BL-ligaszakaszban, az elsőn rommá verte (5–1) a Galatasarayt, az eredményből kiindulva veszélyes lehet világhírű riválisára. Csakhogy ott is kedvezőtlen változás tapasztalható, mást ne említsünk, Dino Toppmöller vezetőedző kapust cserél, mert a legkevésbé sem elégedett Kaua Santos teljesítményével, aki idénybeli öt tétmeccsén összesen 18 gólt kapott. Ez a statisztika természetesen az Eintracht védelmét is minősíti… A Liverpool ellen Michael Zetterer védi a hazai kaput.

Ami az angol együttes összeállítását illeti: Szoboszlai Dominik minden bizonnyal a kezdőben kap helyet, az újabban elég sok kritikát kapó Kerkez Milos pályára küldése kérdéses, a hétvégi bajnokin bokasérülést szenvedő Ryan Graven­berch viszont nem bevethető. Emlékezetes találkozó lehet ugyanakkor Hugo Ekitiké számára, a francia válogatott csatárt éppen az Eintrachtból igazolta a nyáron a Liverpool, s talán elérkezik Federico Chiesa ideje, meggyőződésünk, az Eb-győztes olasz támadó többet érdemel annál a 171 játékpercnél, amit eddig kapott az idényben a tétmeccseken. Két gólt és három gólpasszt mindenesetre így is összehozott.

Egy-egy gól és gólpassz az Eintracht ellen Szoboszlai Dominik ez idáig hét tétmérkőzést játszott az Eintracht Frankfurt ellen, kettőt a Salzburg, ötöt az RB Leipzig játékosaként, mérlege: három döntetlen mellett két-két győzelem, illetve vereség. Ezeken a fellépéseken egy gólt szerzett és egy gólpasszt adott. Gólját a 2023-ban megnyert Német Kupa-döntőben (2–0) lőtte, míg gólpasszát 2020 februárjában, a 16 közé jutásért rendezett és összesítésben 6–3-ra elveszített Európa-liga-párharc visszavágóján (2–2) könyvelte el salzburgi légiósként. Fotó: Imago Images

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

18.45: Galatasaray (török)–Bodö/Glimt (norvég) (Tv: Sport2)

18.45: Athletic Bilbao (spanyol)–Qarabag (azeri)

21.00: Chelsea (angol)–Ajax (holland)

21.00: Atalanta (olasz)–Slavia Praha (cseh)

21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Liverpool (angol) – élőben az NSO-n!

21.00: Sporting CP (portugál)–Olympique Marseille (francia)

21.00: Monaco (francia)–Tottenham Hotspur (angol)

21.00: Real Madrid (spanyol)–Juventus (olasz) (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!

21.00: Bayern München (német)–FC Bruges (belga) (Tv: Sport1)