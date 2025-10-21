A Liverpool győzelmi kényszerben Frankfurtban; Kovács Patrik: Nem akartam tv-n nézni a darts-vb-t

A Nemzeti Sport szerdai számából ajánljuk:

Sorozatban négy vereség után próbál javítani a Liverpool. A labdarúgó Bajnokok Ligája e heti kínálatából a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is soraiban tudó angolok Eintracht elleni fellépése elsősorban az angol bajnok utóbbi hetekben mutatott botladozása miatt emelendő ki, és a Poolt az ág is húzza, miután olyan későn ért német földre, hogy a sajtótájékoztatója is elmaradt… Minden, amit a keddi és a szerdai BL-játéknapról tudni érdemes, két oldalon.

Csütörtökön pályára lép az Európa-ligában a Ferencváros is. A magyar bajnokcsapat salzburgi látogatása egy, az elmúlt években megismertnél gyengébbnek tűnő Red Bull ellen esélyt is kínál, de óvatosságra is int. Mennyire bízhatunk Varga Barnabás fejjátékában? Az Újpest elleni iksz után az El-ben ismét a legszebb arcát mutatja-e a Fradi? Címlapsztori két oldalon.

Sákovicsné Dömölky Lídiának világon átívelő kaland volt 1956. Olimpiai bajnok tőrvívónk férjével, a hozzá hasonlóan már akkor vívó-világbajnok Sákovics Józseffel eljutott a melbourne-i olimpiára, onnan a Sport Illustrated amerikai túrájára, majd két éve múlva végleg haza. És a forradalom közelgő évfordulója előtt Thury Gábornak részletesen el is mesélte a nem mindennapos utat.

Kovács Patrik 17 év után készül első magyar dartsosként a PDC-vb-re. És Szeleczki Róbertnek el is mesélte az idáig vezető utat, különös tekintettel arra, hogy rájött: minek nézze tévén a világbajnokságot, ha el is juthat oda? Mintha ilyen egyszerű lenne…

…és még: a sérült paksi Vas Gábor nem adja fel; BL-forduló előtt a Szeged és a Veszprém kézisei; megújul a fehérvári hokiszentélye; Kenderesi ügyvédje még mindig bízik az igazságban.

