„Bonyolult év lesz, de nem kell kétségbe esni” – Antonio Conte a Napoli 6–2-es veresége után
„Ilyen a futball, ezt el kell fogadnunk. Jobban kell védekeznünk, akkor is, ha tíz emberrel játszunk, de az utolsó tíz-tizenöt perc elfogadhatatlan. A labdarúgásban mindig hamar jön a következő mérkőzés. El kell tehát felejtenünk ezt a vereséget, és muszáj lesz előretekinteni” – nyilatkozta az UEFA oldalának a Napoli két gólját szerző Scott McTominay.
Az első félidő végén néhány perc alatt két gólt kapott az olasz csapat, erről így vélekedett a skót játékos: „Bumm, bumm – és már kettő-egy nekik. Furcsa volt, addig egész jól játszottunk, de előfordul az ilyen. Hosszú az idény, nyugodtnak kell maradnunk, és egyszerre csak egy meccsre szabad koncentrálnunk.”
„Az ilyen dolgok nem véletlenül történnek. Az előző idényben a játékosok a végső határukig küzdöttek, ezzel nyertünk bajnokságot. Kilenc új játékos túl sok, de kénytelenek voltunk ennyit igazolni. Bonyolult év lesz, de nem kell kétségbe esni” – kezdte értékelését Antonio Conte. A Napoli olasz edzője így folytatta: „Ilyen a Bajnokok Ligája. Nekem és a rutinosabb játékosoknak fel kell lépnünk és javulnunk kell a játékban. Az új labdarúgóknak pedig alázatosnak kell lenniük és csendben beilleszkedniük. Tavaly nem voltak személyes, önző célok, csak a Napoli érdeke.”
A Napoli hat gólt kapott Eindhovenben, kiütéssel nyert az Internazionale is
„Csodálatos, szerintem ez életem legjobb estéje. Megérdemelten nyertünk és nagyon boldogok vagyunk. Ismerem a Napolit, mondtam is a srácoknak, hogy ez kemény mérkőzés lesz, de két gyors gólt szereztünk és aztán egyre jobban és jobban játszottunk. Jobb, ha nagy csapatok ellen játszunk, így több területünk van, és ezt ki tudjuk használni. Sokat segíthetek a csapatnak, én is napról napra jobb leszek” – mondta a kétgólt szerző Dennis Man.
Ryan Flamingo, a PSV védője így látta a találkozót: „A második félidő fantasztikus volt, remekül játszottunk. A szünetben már éreztünk, hogy többre vagyunk képesek és meg is mutattuk ezt.”
„Ezen a szinten minden apró részlet számít. Ma minden nekünk kedvezett. Úgy gondolom, folyamatosan fejlődni kell, mint a Formula–1-ben. Soha nem leszel világbajnok, ha nem fejleszted idény közben az autódat. Úgy érzem, jó irányba haladunk” – vélekedett Peter Bosz, a hollandok edzője.
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
PSV (holland)–Napoli (olasz) 6–2 (Buongiorni 35. – öngól, Saibari 38., Man 54., 80., Pepi 87., Driouech 89., ill. McTominay 31., 86.)
Kiállítva: Lucca (76., Napoli)
FC Köbenhavn (dán)–Borussia Dortmund (német) 2–4 (Anton 33. – öngól, Dadason 90+1., ill. F. Nmecha 20., 76., Benszebaini 61. – 11-esből, Fábio S. 87. )
Union Saint-Gilloise (belga)–Internazionale (olasz) 0–4 (Dumfries 41., La. Martínez 45+1., Calhanoglu 53. – 11-esből, Esposito 76. )
Newcastle United (angol)–Benfica (portugál) 3–0 (Gordon 32., Barnes 70., 83.)
Arsenal (angol)–Atlético Madrid (spanyol) 4–0 (Gabriel 57., G. Martinelli 64., Gyökeres 67., 70.)
Bayer Leverkusen (német)–Paris Saint-Germain (francia) 2–7 (A. García 38. – 11-esből, 54., ill. Pacho 7., Doué 41., 45+3. Kvarachelia 44., N. Mendes 50., O. Dembélé 66., Vitinha 90.)
Kiállítva: Andrich (33., Leverkusen), Zabarnij (37., PSG)
Villarreal (spanyol)–Manchester City (angol) 0–2 (Haaland 17., B. Silva 40.)
Barcelona (spanyol)–Olympiakosz (görög) 6–1 (Fermín López 7., 39., 76., Lamine Yamal 68. – 11-esből, Rashford 74., 79., ill. El-Kabi 53. – 11-esből)
Kajrat Almati (kazah)–Pafosz (ciprusi) 0–0
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Paris SG
3
3
–
–
13–3
+10
9
|2. Internazionale
3
3
–
–
9–0
+9
9
|3. Arsenal
3
3
–
–
8–0
+8
9
|4. Borussia Dortmund
3
2
1
–
12–7
+5
7
|5. Manchester City
3
2
1
–
6–2
+4
7
|6. Bayern München
2
2
–
–
8–2
+6
6
|7. Newcastle United
3
2
–
1
8–2
+6
6
|8. Real Madrid
2
2
–
–
7–1
+6
6
|9. Barcelona
3
2
–
1
9–4
+5
6
|10. Qarabag
2
2
–
–
5–2
+3
6
|11. PSV Eindhoven
3
1
1
1
8–6
+2
4
|12. Tottenham
2
1
1
–
3–2
+1
4
|13. Marseille
2
1
–
1
5–2
+3
3
|14. FC Bruges
2
1
–
1
5–3
+2
3
|Sporting CP
2
1
–
1
5–3
+2
3
|16. Eintracht Frankfurt
2
1
–
1
6–6
0
3
|17. Liverpool
2
1
–
1
3–3
0
3
|18. Atlético Madrid
3
1
–
2
7–8
–1
3
|19. Chelsea
2
1
–
1
2–3
–1
3
|20. Galatasaray
2
1
–
1
2–5
–3
3
|Atalanta
2
1
–
1
2–5
–3
3
|22. Napoli
3
1
–
2
4–9
–5
3
|23. Royale Union SG
3
1
–
2
3–9
–6
3
|24. Juventus
2
–
2
–
6–6
0
2
|25. Bodö/Glimt
2
–
2
–
4–4
0
2
|26. Pafosz
3
–
2
1
1–5
–4
2
|27. Bayer Leverkusen
3
–
2
1
5–10
–5
2
|28. Monaco
2
–
1
1
3–6
–3
1
|29. Slavia Praha
2
–
1
1
2–5
–3
1
|30. Villarreal
3
–
1
2
2–5
–3
1
|31. Köbenhavn
3
–
1
2
4–8
–4
1
|32. Olympiakosz Pireusz
3
–
1
2
1–8
–7
1
|33. Kajrat Almati
3
–
1
2
1–9
–8
1
|34. Benfica
3
–
–
3
2–7
–5
0
|35. Athletic Bilbao
2
–
–
2
1–6
–5
0
|36. Ajax
2
–
–
2
0–6
–6
0