„Bonyolult év lesz, de nem kell kétségbe esni” – Antonio Conte a Napoli 6–2-es veresége után

„Ilyen a futball, ezt el kell fogadnunk. Jobban kell védekeznünk, akkor is, ha tíz emberrel játszunk, de az utolsó tíz-tizenöt perc elfogadhatatlan. A labdarúgásban mindig hamar jön a következő mérkőzés. El kell tehát felejtenünk ezt a vereséget, és muszáj lesz előretekinteni” – nyilatkozta az UEFA oldalának a Napoli két gólját szerző Scott McTominay.

Az első félidő végén néhány perc alatt két gólt kapott az olasz csapat, erről így vélekedett a skót játékos: „Bumm, bumm – és már kettő-egy nekik. Furcsa volt, addig egész jól játszottunk, de előfordul az ilyen. Hosszú az idény, nyugodtnak kell maradnunk, és egyszerre csak egy meccsre szabad koncentrálnunk.”

„Az ilyen dolgok nem véletlenül történnek. Az előző idényben a játékosok a végső határukig küzdöttek, ezzel nyertünk bajnokságot. Kilenc új játékos túl sok, de kénytelenek voltunk ennyit igazolni. Bonyolult év lesz, de nem kell kétségbe esni” – kezdte értékelését Antonio Conte. A Napoli olasz edzője így folytatta: „Ilyen a Bajnokok Ligája. Nekem és a rutinosabb játékosoknak fel kell lépnünk és javulnunk kell a játékban. Az új labdarúgóknak pedig alázatosnak kell lenniük és csendben beilleszkedniük. Tavaly nem voltak személyes, önző célok, csak a Napoli érdeke.”