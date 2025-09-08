Nemzeti Sportrádió

„Butaság volt Sallaitól a kiállítás” – Bognár György a Nemzeti Sportrádióban

T. Z.T. Z.
Vágólapra másolva!
2025.09.08. 18:42
null
Címkék
Nemzeti Sportrádió Paksi FC magyar labdarúgó-válogatott Paks Bognár György
A Nemzeti Sportrádió Hazafutás című műsorának vendége volt Bognár György a Paksi FC NB I-es labdarúgócsapatának vezetőedzője, akivel többek között a válogatott világbajnoki selejtezőjéről, a futballfilozófiájáról, a Paksnál zajló munkáról és a játékosokhoz való viszonyáról beszélgettünk, de az unokák és a horgászás is szóba került.

„Kettő-nullás vezetésünk után természetesen azt gondoltam, hogy ezt a meccset meg tudjuk nyerni – kezdte az írek elleni világbajnoki-selejtező elemzését Bognár György a Nemzeti Sportrádióban. – Tudtam, hogy szoros lesz a vége, mert az írek ellen én is játszottam, és nem olyan egyszerű ellenük; ha nem is futballtudásban, de párharcokban és pontrúgásokban nagyon erősek. Butaság volt Sallaitól a kiállítás, mert a szabályban benne van az is, hogy a szándékot is büntetik. Ez nagyon visszavetette a csapatot, az utolsó húsz-huszonöt perc nagyon nem tetszett, mivel csak a bekkelésre koncentráltunk. Az én filozófiám szerint Varga Barnabást mindenképp elöl hagytam volna”

A paksiak vezetőedzője szerint a vb-selejtezőcsoportból egyértelműen kiemelkedik keddi ellenfelünk, a portugál válogatott: „Nem vagyunk velük egy súlycsoportban sem mi, sem az írek. Azt gondolom, ha ellenük pontot vagy pontokat tudunk szerezni, az ajándék lesz. Az írek ellen jó eredmény a kettő-kettő, az eredmény alakulása miatt vagyunk kicsit elégedetlenek.”

„Mindenképpen azokra támaszkodnék én is, akik már bizonyítottak nekem vagy a válogatottnak – tért egy másik témára, Marco Rossi válogatási elveire a magyar szakember. – Szerintem ezzel nincs semmi gond, egy-két névvel lehet vitatkozni, de ezek csak szakmai dolgok. Akik eddig jó periódusokat produkáltak, azok most is ott vannak. Most a megújulási időszakban van a válogatottunk is, mert valljuk be, az elmúlt években akadt, amikor átlagon felül teljesített a csapat.”

A paksi munkájáról is beszélt, többek között a jelenleg sérüléssel bajlódó Ádám Martinról, akiben szavai szerint továbbra is nagyon bízik, és várja, hogy visszatérjen és újra gólokat szerezzen: „Az öltözőben van egy egészséges hierarchia, az idősebb játékosokat hagyom, hogy neveljék a fiatalokat és rendet tartsanak az öltözőben. Ha ez egy bizonyos szinten túllép, akkor közbelépek, de nincs erre példa. Hagyom őket, egy hierarchiának működnie kell az öltözőben. És ezt az idősebb játékosoknak, s nem nekem kell kialakítani.”

Arról, hogy a nemzetközi csapatok közül milyen stílussal tud azonosulni leginkább, Bognár György azt mondta. „Nagyon sok csapat játékát szeretem, nem feltétlenül klubokat, hanem csapatokat – például, vannak barcások és realosok. Ha egy Barcelona–Real Madrid meccs van, én mindig annak szurkolok, aki támad. Nem kötődöm egyikhez sem, de mindkét csapatnak szeretem a játékát. Így az angol focit is nagyon kedvelem, mert ott első szándékkal mennek előre és őszintébb, dinamikusabb a játék. A taktikusabb focival, például az olasszal kevésbé vagyok kibékülve.”

 

Nemzeti Sportrádió Paksi FC magyar labdarúgó-válogatott Paks Bognár György
Legfrissebb hírek

Joao Janeiro: Budapesten a két továbbjutó csap össze

Foci vb 2026
11 órája

Baráth Botond az ír-magyarról: A bíró teljesen elvesztette a kontrollt

Magyar válogatott
22 órája

Izrael nagykövete szerint a magyarországi stadionok fantasztikusak – válogatottjuk ismét hazánkban játszik

Foci vb 2026
22 órája

1972. szeptember 5. – a nap, amely örökre megváltoztatta a sport világát

Egyéb egyéni
Tegnap, 15:56

Cristiano Ronaldo gólkirállyá válhat a magyarok ellen

Magyar válogatott
Tegnap, 11:36

Belga játékvezető dirigál a magyar–portugál vb-selejtezőn

Magyar válogatott
Tegnap, 10:27

Értékelje a magyar válogatott játékosainak Írország elleni teljesítményét!

Magyar válogatott
Tegnap, 9:54

Ötvös Bence: A kiállítás teljesen megváltoztatta a meccset

Magyar válogatott
Tegnap, 8:53
Ezek is érdekelhetik