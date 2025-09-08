A Bola: Szoboszlaitól és Varga Barnabástól tarthatnak legjobban Ronaldóék

Hosszabb cikkben foglakozik a magyar válogatottal a legnagyobb portugál futballszaklap, az A Bola internetes kiadása. Az örményeket idegenben 5–0-ra verő Nemzetek Ligája-címvédőnek a mieink elleni mérkőzésével kapcsolatban a cikket jegyző Francisco Alves Tavares elsőként a Puskás Arénában a Cristiano Ronaldóékra váró pokoli atmoszféráról értekezik, megjegyezve, hogy a jereváni tizennégyezer szemben most majd’ hatvannyolcezren biztatják majd az ellenfelet. A szerző megemlíti: a magyar közönség Európa egyik legvehemensebb szurkolótábora, ami hatalmas különbséget jelent az előző összecsapáshoz képest. Az újságíró arra is emlékeztet, hogy a portugáloknak nem idegen a budapesti katlan, a 2021-es Európa-bajnokságon ugyanis itt győzték le 3–0-ra a mieinket és itt játszottak 2–2-es döntetlent Franciaországgal, mint ahogy azt sem felejti el közölni, hogy itt rendezik a Bajnokok Ligája mostani kiírásának döntőjét.
A magyar válogatott játékosai közül elsősorban Szoboszlai Dominikkal foglalkozik a lap, amely természetesen nem felejti el megemlíteni csapatkapitányunk Arsenal elleni káprázatos szabadrúgásgólját. Szopboszlai mellett természetesen szóba kerül a liverpooli csapattárs, Kerkez Milos is, rajtuk kívül még a védelem oszlopát, Willy Orbánt és Varga Barnabást emeli ki, utóbbival kapcsolatban megjegyzi, hogy elképesztő formában van, tizenkét 2025–26-os idénybeli mérkőzésén tizenegy gólnál és két gólpassznál tart.
A cikkíró ugyanakkor azt is megemlíti: a magyar válogatott az eredményei alapján nincs jó formában, a 2024-es Európa-bajnokság kezdete óta mindössze három mérkőzését tudta megnyerni.
VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK, EURÓPA
F-CSOPORT
Szeptember 9., kedd
20.45: Magyarország–Portugália (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
|F-CSOPORT
M
Gy
D
V
L-K
Gk
P
|1. Portugália
1
1
–
–
5–0
+5
3
|2. Magyarország
1
–
1
–
2–2
0
1
|3. Írország
1
–
1
–
2–2
0
1
|4. Örményország
1
–
–
1
0–5
–5
0