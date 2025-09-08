Nemzeti Sportrádió

A Bola: Szoboszlaitól és Varga Barnabástól tarthatnak legjobban Ronaldóék

2025.09.08. 13:19
Szoboszlai Dominiktól (balról a második) és Varga Barnabástól (ülve) tarthatnak legjobban a portugálok (Fotó: Kovács Péter)
Szoboszlai Dominik és Varga Barnabás ragyogó formáját tartja a portugál válogatottra nézve legveszélyesebbnek a vezető portugál sportnapilap, amely szerint a Puskás Arénába félelmetes atmoszférát varázsló szurkolók is komolyan doppingolhatják a hazai csapatot.

Hosszabb cikkben foglakozik a magyar válogatottal a legnagyobb portugál futballszaklap, az A Bola internetes kiadása. Az örményeket idegenben 5–0-ra verő Nemzetek Ligája-címvédőnek a mieink elleni mérkőzésével kapcsolatban a cikket jegyző Francisco Alves Tavares elsőként a Puskás Arénában a Cristiano Ronaldóékra váró pokoli atmoszféráról értekezik, megjegyezve, hogy a jereváni tizennégyezer szemben most majd’ hatvannyolcezren biztatják majd az ellenfelet. A szerző megemlíti: a magyar közönség Európa egyik legvehemensebb szurkolótábora, ami hatalmas különbséget jelent az előző összecsapáshoz képest. Az újságíró arra is emlékeztet, hogy a portugáloknak nem idegen a budapesti katlan, a 2021-es Európa-bajnokságon ugyanis itt győzték le 3–0-ra a mieinket és itt játszottak 2–2-es döntetlent Franciaországgal, mint ahogy azt sem felejti el közölni, hogy itt rendezik a Bajnokok Ligája mostani kiírásának döntőjét.

A magyar válogatott játékosai közül elsősorban Szoboszlai Dominikkal foglalkozik a lap, amely természetesen nem felejti el megemlíteni csapatkapitányunk Arsenal elleni káprázatos szabadrúgásgólját. Szopboszlai mellett természetesen szóba kerül a liverpooli csapattárs, Kerkez Milos is, rajtuk kívül még a védelem oszlopát, Willy Orbánt és Varga Barnabást emeli ki, utóbbival kapcsolatban megjegyzi, hogy elképesztő formában van, tizenkét 2025–26-os idénybeli mérkőzésén tizenegy gólnál és két gólpassznál tart.

A cikkíró ugyanakkor azt is megemlíti: a magyar válogatott az eredményei alapján nincs jó formában, a 2024-es Európa-bajnokság kezdete óta mindössze három mérkőzését tudta megnyerni.

Magyar válogatott
1 órája

Szoboszlai: Nagyon várom a példaképem, Ronaldo elleni mérkőzést!

„Minőségben a portugál válogatott még előttünk jár, viszont a küzdésünk és az akarásunk sok mindenen változtathat.”

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK, EURÓPA
F-CSOPORT
Szeptember 9., kedd
20.45: Magyarország–Portugália (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

       
F-CSOPORT

M

Gy

D

V

L-K

Gk

P


 
1. Portugália

1

1

5–0

+5

3


 
2. Magyarország

1

1

2–2

0

1


 
3. Írország

1

1

2–2

0

1


 
4. Örményország

1

1

0–5

–5

0


 

 

 

Ezek is érdekelhetik