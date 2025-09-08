Szoboszlai: Nagyon várom a példaképem, Ronaldo elleni mérkőzést!

„Örülök, hogy kívülről is látszott a küzdeni akarásunk az írek ellen. Két nap telt el a mérkőzés óta, általában ez a legnehezebb időszaka a regenerációnak egy meccs után. Szerencsére azonban a meccs után kint aludtunk Dublinban, úgyhogy mindenki tudott eleget pihenni” – kezdte sajtótájékoztatóját Szoboszlai Dominik.

„Az az elvárásom a csapat felé, hogy mindenki tegye ki szívét-lelkét a pályára. Az a célunk, hogy egyenes ágon jussunk ki, vagy legalább a pótselejtezős helyet elérjük. Minőségben a portugál válogatott még előttünk jár, viszont a küzdésünk és az akarásunk sok mindenen változtathat” – fogalmazott a magyar válogatott csapatkapitánya, aki azt is elárulta, középpályán szeret a legjobban játszani, de ha Marco Rossi úgy dönt, hogy valamelyik másik pozícióban szeretné szerepeltetni, akkor leülne és megbeszélné vele. A várható eredmény kapcsán úgy fogalmazott, a döntetlent azonnal aláírná előre.

Szoboszlai tizenhat éve utánpótláskorú játékosként kísérte ki a pályára a Budapesten 1–0-s sikert arató portugál csapatot.

„Élénken ott van a fejemben ez a pillanat. Most azonban nem mellettük leszek a pályán, hanem velük szemben, így ez eléggé más lesz.”

A válogatott csapatkapitánya számára különleges esemény lesz a portugálok elleni találkozó.

„Nagyon várom, hogy példaképem, Cristiano Ronaldo ellen játszhassak. Léptem már pályára nagy nevekkel szemben, de ellene még sohasem. Az egész csapatuknak nagyon jó kerete van, kiváló játékosokkal. Ez jó pár csapattársam számára nem mindennapi élmény lesz, remélem, hogy élvezni fogják.”

A VÁLOGATOTT VB-SELEJTEZŐS PROGRAMJA

F-csoport

Szeptember 6., szombat

Írország–Magyarország 2–2

Szeptember 9., kedd

20.45: Magyarország–Portugália (Tv: M4 Sport)

Október 11., szombat

18.00: Magyarország–Örményország

Október 14., kedd

20.45: Portugália–Magyarország

November 13., csütörtök

18.00: Örményország–Magyarország

November 16., vasárnap

15.00: Magyarország–Írország

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC – Franciaország), Orbán Willi (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC)

Középpályások: Csongvai Áron (AIK – Svédország), Dárdai Bence (VfL Wolfsburg – Németország), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Styles Callum (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin – Lengyelország), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

A PORTUGÁL VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting CP), José Sá (Wolverhampton Wanderers – Anglia)

Hátvédek: Nuno Tavares (Lazio – Olaszország), Joao Cancelo (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain – Franciaország), Goncalo Inacio (Sporting CP), Rúben Días (Manchester City – Anglia), Antonio Silva (Benfica), Renato Veiga (Villarreal – Spanyolország)

Középpályások: Joao Palhinha (Tottenham Hotspur – Anglia), Rúben Neves (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), Joao Neves (Paris Saint-Germain – Franciaország), Vitinha (Paris Saint-Germain – Franciaország), Bruno Fernandes (Manchester United – Anglia), Pedro Goncalves (Sporting CP), Bernardo Silva (Manchester City – Anglia)

Csatárok: Joao Félix (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), Francisco Trincao (Sporting CP), Francisco Conceicao (Juventus – Olaszország), Pedro Neto (Chelsea – Anglia), Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain – Franciaország), Cristiano Ronaldo (Al-Naszr – Szaúd-Arábia)