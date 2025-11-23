Nemzeti Sportrádió

Kikapott Szlovéniától a magyar női csapat a curling Eb-n

Vágólapra másolva!
2025.11.23. 22:17
null
Illusztráció (Fotó: Getty Images)
Címkék
curling Eb curling Curling Európa-bajnokság
A magyar női curlingválogatott 10:8-ra kikapott Szlovéniától a harmadik mérkőzésén a finnországi Európa-bajnokság B-divíziójában vasárnap.

Egyetlen poszton változott csupán az a válogatott, amely 2023. novemberében megnyerte a Skóciában megrendezett B-csoportos Európa-bajnokságot. Nagy Laura Karolina helyére lépett Lauchsz Laura Ildikó a Joó Linda, Kalocsai-van Dorp Vera, Tóth-Csősz Orsolya és Orbán Hanna Regina alkotta ötösben.

A Nagy Gyöngyi és Jakab Zoltán edzők által dirigált együttes szombaton Anglia, vasárnapi első mérkőzésén Hollandia ellen győzött.

Az együttes hétfőn 13 órától Észtországgal játszik.

A nőknél tíz csapat alkotja a B-divízió mezőnyét, az első négy az elődöntőbe kerül, a döntősök feljutnak az A-divízióba.

Curling Európa-bajnokság, B-divízió, Lahti
Nők
Magyarország–Szlovénia 8:10
Korábban
Magyarország–Hollandia 9:3

Téli sportok
14 órája

Curling Eb: újabb 9–3-as magyar siker a nőknél

A Kalocsai-van Dorp Vera, Joó Linda, Lauchsz Laura, Tóth-Csősz Orsolya, Orbán Hanna Regina összeállítású magyar csapat este a szlovénokkal mérkőzik.

 

 

curling Eb curling Curling Európa-bajnokság
Legfrissebb hírek

Curling Eb: Izraeltől is kikapott a magyar férficsapat

Téli sportok
10 órája

Curling Eb: újabb 9–3-as magyar siker a nőknél

Téli sportok
14 órája

Kikapott a finnektől a magyar férficsapat a curling Eb-n

Téli sportok
2025.11.22. 21:02

Curling Eb: magabiztosan nyertek a nők a nyitányon

Egyéb egyéni
2025.11.22. 15:38

Milánó 2026: a Vasas duója indulhat vegyes párosban a curlingesek olimpiai selejtezőjén

Egyéb csapat
2025.10.19. 15:19

Curling olimpiai előselejtező: magyar vereség a németektől, egy esély maradt a továbbjutásra

Téli sportok
2025.10.11. 14:41

Curling olimpiai előselejtező: kikapott utolsó csoportmeccsén, de versenyben maradt a magyar válogatott

Egyéb egyéni
2025.10.10. 21:46

Fontos siker az ausztrálok ellen a curling olimpiai előselejtezőben

Egyéb egyéni
2025.10.10. 14:59
Ezek is érdekelhetik