Kikapott Szlovéniától a magyar női csapat a curling Eb-n

A magyar női curlingválogatott 10:8-ra kikapott Szlovéniától a harmadik mérkőzésén a finnországi Európa-bajnokság B-divíziójában vasárnap.
Egyetlen poszton változott csupán az a válogatott, amely 2023. novemberében megnyerte a Skóciában megrendezett B-csoportos Európa-bajnokságot. Nagy Laura Karolina helyére lépett Lauchsz Laura Ildikó a Joó Linda, Kalocsai-van Dorp Vera, Tóth-Csősz Orsolya és Orbán Hanna Regina alkotta ötösben.
A Nagy Gyöngyi és Jakab Zoltán edzők által dirigált együttes szombaton Anglia, vasárnapi első mérkőzésén Hollandia ellen győzött.
Az együttes hétfőn 13 órától Észtországgal játszik.
A nőknél tíz csapat alkotja a B-divízió mezőnyét, az első négy az elődöntőbe kerül, a döntősök feljutnak az A-divízióba.
Curling Európa-bajnokság, B-divízió, Lahti
Nők
Magyarország–Szlovénia 8:10
Korábban
Magyarország–Hollandia 9:3
