Kikapott Szlovéniától a magyar női csapat a curling Eb-n

Egyetlen poszton változott csupán az a válogatott, amely 2023. novemberében megnyerte a Skóciában megrendezett B-csoportos Európa-bajnokságot. Nagy Laura Karolina helyére lépett Lauchsz Laura Ildikó a Joó Linda, Kalocsai-van Dorp Vera, Tóth-Csősz Orsolya és Orbán Hanna Regina alkotta ötösben.

A Nagy Gyöngyi és Jakab Zoltán edzők által dirigált együttes szombaton Anglia, vasárnapi első mérkőzésén Hollandia ellen győzött.

Az együttes hétfőn 13 órától Észtországgal játszik.

A nőknél tíz csapat alkotja a B-divízió mezőnyét, az első négy az elődöntőbe kerül, a döntősök feljutnak az A-divízióba.

Curling Európa-bajnokság, B-divízió, Lahti

Nők

Magyarország–Szlovénia 8:10

Korábban

Magyarország–Hollandia 9:3