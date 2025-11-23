Nemzeti Sportrádió

Elnöki diadal született vasárnap a súlyemelők országos bajnokságán

KRASZNAI BENCEKRASZNAI BENCE
Vágólapra másolva!
2025.11.23. 20:27
null
Nagy Péter ismét nyert (Fotó: Czinege Melinda)
Címkék
súlyemelő ob súlyemelés súlyemelő országos bajnokság
A Magyar Súlyemelő-szövetség (MSSZ) idén megválasztott elnöke, Nagy Péter (+110 kg) is diadalmaskodott a nyíregyházi országos bajnokság záró napján, így sorozatban 21. alkalommal lett első.

A szövetség vezetőjének idén márciusban megválasztott háromszoros Európa-bajnoki érmes, olimpikon Nagy Péter a negyvenhez közeledve sem szakította meg kiváló sorozatát, 21. alkalommal diadalmaskodott az országos bajnokságon. Ráadásul a súlycsoporthatárok idei megváltoztatása miatt megállapított alaprekordok közül az ólomsúlyú szakításét 143 kilogrammal megdöntötte.

Ezen kívül 10 másik országos csúcs dőlt meg vasárnap Nyíregyházán, Fekécs Szilárd (94 kg) összetettben, szakításban és lökésben, Kasza Katalin (63) összetettben és szakításban, Varga Míra (63) és Kapitány Luca (69 kg) lökésben, Mitykó Veronika (86) összetettben, szakításban és lökésben ért el sikert.

SÚLYEMELŐ FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, NYÍREGYHÁZA
FÉRFIAK
94 kg (12 induló). Ob: Fekécs Szilárd (Tatabányai SC) 324 (143, 181), 2. Szűcs Róbert (Anima Core SSZSE) 283 (133, 150), 3. Kocsis Bálint (Kecskeméti TE) 260 (112, 148)
110 kg (6 induló). Ob: Lucz Levente (Tatabányai SC) 318 (138, 180), 2. Kalamár Krisztián (Oroszlányi SZE) 279 (123, 156), 3. Tölli László (Kecskeméti TE) 275 (125, 150)
+110 kg (10 induló). Ob: Nagy Péter (Szegedi Lelkesedés SK) 313 (143, 170), 2. Mánomics Gergő (Vállalkozók SE) 296 (134, 162), 3. Horváth Márk (Pécsi SE) 267 (116, 151)
NŐK
63 kg (8 induló). Ob: Kasza Katalin (Testvériség-Újpalota SE) 170 (78, 92), 2. Varga Míra (Szegedi Lelkesedés SK) 166 (72, 94), 3. Kaszás Dóra Judit (BKV Előre SC) 162 (72, 90)
69 kg (4 induló). Ob: Kapitány Luca Anna (Szegedi Lelkesedés SK) 195 (85, 110), 2. Csillag Anett (BKV Előre SC) 173 (76, 97), 3. Lovas Viktória (FISZEJ SE) 162 (76, 86)
77 kg (6 induló). Ob: Fábián Léna (Szerencs VSE) 168 (74, 94), 2. Karasszon Luca (Gázláng SE) 162 (77, 85), 3. Budaházy Emília Erzsébet (Gázláng SE) 155 (68, 87)
86 kg (2 induló). Ob: Mitykó Veronika (BKV Előre SC) 223 (106, 117), 2. Juház Anna Csilla (BKV Előre SC) 161 (76, 85)
+86 kg (5 induló). Ob: Boros Viktória (Haladás VSE) 193 (88, 105), 2. Bazsó Bianka (Baranyai SE Tata) 166 (71, 95), 3. Gyürüs Barbara (Haladás VSE) 155 (70, 85)

Egyéb egyéni
2025.11.22. 20:40

Két országos csúcs dőlt meg a súlyemelő ob nyitó napján

Nagy Péter: Nagyon örültem annak, hogy láttam a tüzet a versenyzőkben.

 

 

súlyemelő ob súlyemelés súlyemelő országos bajnokság
Legfrissebb hírek

Két országos csúcs dőlt meg a súlyemelő ob nyitó napján

Egyéb egyéni
2025.11.22. 20:40

Nagy Péter: A megújulás útján a Magyar Súlyemelő-szövetség

Egyéb egyéni
2025.11.17. 12:34

Los Angeles 2028: új súlycsoportok lesznek súlyemelésben

Egyéb egyéni
2025.11.04. 13:28

Hol emelte, hol dobálta a súlyokat

Népsport
2025.10.27. 09:37

Súlyemelés: rekordok dőltek halomra a junior ob-n

Utánpótlássport
2025.10.20. 16:26

Kiegyenlítettebb mezőny, kevesebb kiemelkedő eredmény a súlyemelő-vb-n

Egyéb egyéni
2025.10.14. 11:11

Mitykó Veronika országos csúcsokkal lett 13. a súlyemelő vb-n

Egyéb egyéni
2025.10.11. 16:10

Súlyemelő-vb: világrekord a női 77 kilósok között is

Egyéni
2025.10.08. 21:58
Ezek is érdekelhetik