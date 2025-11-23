Elnöki diadal született vasárnap a súlyemelők országos bajnokságán

A szövetség vezetőjének idén márciusban megválasztott háromszoros Európa-bajnoki érmes, olimpikon Nagy Péter a negyvenhez közeledve sem szakította meg kiváló sorozatát, 21. alkalommal diadalmaskodott az országos bajnokságon. Ráadásul a súlycsoporthatárok idei megváltoztatása miatt megállapított alaprekordok közül az ólomsúlyú szakításét 143 kilogrammal megdöntötte.

Ezen kívül 10 másik országos csúcs dőlt meg vasárnap Nyíregyházán, Fekécs Szilárd (94 kg) összetettben, szakításban és lökésben, Kasza Katalin (63) összetettben és szakításban, Varga Míra (63) és Kapitány Luca (69 kg) lökésben, Mitykó Veronika (86) összetettben, szakításban és lökésben ért el sikert.

SÚLYEMELŐ FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, NYÍREGYHÁZA

FÉRFIAK

94 kg (12 induló). Ob: Fekécs Szilárd (Tatabányai SC) 324 (143, 181), 2. Szűcs Róbert (Anima Core SSZSE) 283 (133, 150), 3. Kocsis Bálint (Kecskeméti TE) 260 (112, 148)

110 kg (6 induló). Ob: Lucz Levente (Tatabányai SC) 318 (138, 180), 2. Kalamár Krisztián (Oroszlányi SZE) 279 (123, 156), 3. Tölli László (Kecskeméti TE) 275 (125, 150)

+110 kg (10 induló). Ob: Nagy Péter (Szegedi Lelkesedés SK) 313 (143, 170), 2. Mánomics Gergő (Vállalkozók SE) 296 (134, 162), 3. Horváth Márk (Pécsi SE) 267 (116, 151)

NŐK

63 kg (8 induló). Ob: Kasza Katalin (Testvériség-Újpalota SE) 170 (78, 92), 2. Varga Míra (Szegedi Lelkesedés SK) 166 (72, 94), 3. Kaszás Dóra Judit (BKV Előre SC) 162 (72, 90)

69 kg (4 induló). Ob: Kapitány Luca Anna (Szegedi Lelkesedés SK) 195 (85, 110), 2. Csillag Anett (BKV Előre SC) 173 (76, 97), 3. Lovas Viktória (FISZEJ SE) 162 (76, 86)

77 kg (6 induló). Ob: Fábián Léna (Szerencs VSE) 168 (74, 94), 2. Karasszon Luca (Gázláng SE) 162 (77, 85), 3. Budaházy Emília Erzsébet (Gázláng SE) 155 (68, 87)

86 kg (2 induló). Ob: Mitykó Veronika (BKV Előre SC) 223 (106, 117), 2. Juház Anna Csilla (BKV Előre SC) 161 (76, 85)

+86 kg (5 induló). Ob: Boros Viktória (Haladás VSE) 193 (88, 105), 2. Bazsó Bianka (Baranyai SE Tata) 166 (71, 95), 3. Gyürüs Barbara (Haladás VSE) 155 (70, 85)