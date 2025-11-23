Nemzeti Sportrádió

Hárman is három gólt szereztek – kézilabdakörkép

2025.11.23. 21:47
Idegenben nyert Rosta Miklós és csapata (Fotó: Imago Images, archív)
kézilabdakörkép Leimeter Csaba Rosta Miklós Hanusz Egon Tóth Rajmond
Rosta Miklós, Leimeter Csaba és Hanusz Egon is három gólt szerzett az európai kézilabdaligák vasárnapi játéknapján.

A válogatott Rosta Miklós csapata, a címvédő Dinamo Bucuresti 33–20-ra nyert a CSM Vaslui otthonában a román bajnokságban.

A Leimeter Csabát foglalkoztató Balingen-Weilstetten házigazdaként 36–27-re verte meg a TV Hüttenberget a német másodosztályban.

Hanusz Egon három találata ellenére a Cesson-Rennes 29–27-es vereséggel távozott a Chambéry Savoie Mont Blanc HB otthonában a francia élvonalban.

Tóth Rajmond ötször talált be, ám csapata, a Rebi BM Cuenca 30–25-re kikapott a Bada Huesca otthonában a spanyol bajnokságban.

 

