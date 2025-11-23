Nemzeti Sportrádió

Luke Littler győzelmével zárult a Players Championship Finals

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
Vágólapra másolva!
2025.11.23. 23:18
null
Luke Littler nyert Mineheadben (Fotó: Getty Images)
Címkék
Players Championship Finals darts PDC
Luke Littler nyerte meg a profi dartsosok Players Championship Finals tornáját, miután a döntőben felülmúlta Nathan Aspinallt az angliai Mineheadben. Az U23-as vb-n pedig Gian van Veen megvédte címét.

A december 11-én rajtoló londoni világbajnokság előtti utolsó nagy PDC-verseny döntőjébe a négy között Gerwyn Price-t búcsúztató Luke Littler és a többek között Jermaine Wattimenán legyőző Nathan Aspinall jutott be. Végig a világelsőnél volt az előny, és bár honfitársa próbálkozott, nem tudta utolérni riválisát, így a tavalyi elveszített finálé után a 18 éves Littler immár ebben a sorozatban is diadalmaskodott.

Az elődöntő és a döntő között lejátszották az ifjúsági vb fináléját is, amelyben a címvédő Gian van Veen felülmúlta Beau Greavest.

DARTS PDC PLAYERS CHAMPIONSHIP FINALS, MINEHEAD
Negyeddöntő
Gerwyn Price (walesi, 1., 97.30)–Daryl Gurney (északír, 40., 92.07) 10:6
Luke Littler (angol, 36., 107.88)–Chris Dobey (angol, 5., 104.57) 10:5
Nathan Aspinall (angol, 34., 101.40)–Josh Rock (északír, 10., 95.45) 10:8
James Wade (angol, 19., 97.37)–Jermaine Wattimena (holland, 6., 100.30) 8:10
Elődöntő
Gerwyn Price (walesi, 1., 101.99)–Luke Littler (angol, 36., 108.48) 8:11
Nathan Aspinall (angol, 34., 100.09)–Jermaine Wattimena (holland, 6., 95.30) 11:2
Döntő
Luke Littler (angol, 36., 103.33)–Nathan Aspinall (angol, 34., 93.64) 11:8

U23-AS VILÁGBAJNOKSÁG, MINEHEAD
Döntő
Beau Greaves (angol, 13., 90.42)–Gian van Veen (holland, 2., 96.55) 3:6

 

Players Championship Finals darts PDC
Legfrissebb hírek

Simon Whitlock visszatér, ott lesz a PDC-dartsvilágbajnokságon

Egyéb egyéni
2025.11.22. 15:27

Rajtol a dartsvilágbajnokság előtti utolsó torna, Van Gerwen nélkül

Egyéb egyéni
2025.11.21. 10:30

Már csak hat hely kiadó a dartsvilágbajnokságra

Egyéb egyéni
2025.11.19. 11:24

Ismét Luke Littler lett a Grand Slam of Darts bajnoka

Egyéb egyéni
2025.11.16. 21:48

Littler háromleges hátrányból múlta felül Rockot a Grand Slam of Dartson

Egyéb egyéni
2025.11.15. 23:06

Humphries és Price jutott elsőként elődöntőbe a Grand Slam of Dartson

Egyéb egyéni
2025.11.14. 23:21

Littler tanári játékkal jutott a negyeddöntőbe a Grand Slam of Dartson

Egyéb egyéni
2025.11.13. 23:57

Mindhárom dartsvilágbajnok továbbjutott Wolverhamptonban

Egyéb egyéni
2025.11.12. 23:59
Ezek is érdekelhetik