Luke Littler győzelmével zárult a Players Championship Finals

A december 11-én rajtoló londoni világbajnokság előtti utolsó nagy PDC-verseny döntőjébe a négy között Gerwyn Price-t búcsúztató Luke Littler és a többek között Jermaine Wattimenán legyőző Nathan Aspinall jutott be. Végig a világelsőnél volt az előny, és bár honfitársa próbálkozott, nem tudta utolérni riválisát, így a tavalyi elveszített finálé után a 18 éves Littler immár ebben a sorozatban is diadalmaskodott.

Az elődöntő és a döntő között lejátszották az ifjúsági vb fináléját is, amelyben a címvédő Gian van Veen felülmúlta Beau Greavest.

DARTS PDC PLAYERS CHAMPIONSHIP FINALS, MINEHEAD

Negyeddöntő

Gerwyn Price (walesi, 1., 97.30)–Daryl Gurney (északír, 40., 92.07) 10:6

Luke Littler (angol, 36., 107.88)–Chris Dobey (angol, 5., 104.57) 10:5

Nathan Aspinall (angol, 34., 101.40)–Josh Rock (északír, 10., 95.45) 10:8

James Wade (angol, 19., 97.37)–Jermaine Wattimena (holland, 6., 100.30) 8:10

Elődöntő

Gerwyn Price (walesi, 1., 101.99)–Luke Littler (angol, 36., 108.48) 8:11

Nathan Aspinall (angol, 34., 100.09)–Jermaine Wattimena (holland, 6., 95.30) 11:2

Döntő

Luke Littler (angol, 36., 103.33)–Nathan Aspinall (angol, 34., 93.64) 11:8

U23-AS VILÁGBAJNOKSÁG, MINEHEAD

Döntő

Beau Greaves (angol, 13., 90.42)–Gian van Veen (holland, 2., 96.55) 3:6