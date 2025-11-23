Nemzeti Sportrádió

Női röplabda Extraliga: másfél szettig bírta a TFSE Újpesten

Vágólapra másolva!
2025.11.23. 21:56
null
Fotó: UTE Röplabda Szakosztály/FB, archív
Címkék
TFSE röplabda UTE röplabda női Extraliga
Az Újpest az elveszített első játszma után simán fordított és nyert a TFSE ellen a női röplabda Extraliga alapszakaszának vasárnapi mérkőzésén.

RÖPLABDA
NŐI EXTRALIGA
ÚJPESTI TE–TFSE 3:1 (–19, 20, 17, 16)
Budapest, Szilágyi utca, 160 néző. Vezette: Horváth M., Szabó P. 
UTE: Kucharska 3, PEZELJ 13, NACSA-PEKÁRIK 10, GRAFORT 30, Jordanova 2, Ambrosio 7. Csere: Pusztai, Tátrai N. (liberók), Bilusic 8, Szakály 1. Edző: Alejandro Altamirano
TFSE: Tatár 5, Rádosi 7, KIS 18, TARR 13, Nagy V. 5, Boros 2. Csere: Kucsera, Weidemann (liberók), Báder, Tátrai Zs. 5, Nagy Zs. 1, Vértes Sz. Edző: Jókay Zoltán
Az eredmény alakulása
1. játszma: 1:3, 6:4, 7:10, 10:12, 11:16, 14:20, 16:20, 17:24. 2. játszma: 4:2, 5:9, 9:10, 9:12, 12:13, 13:16, 14:17, 17:18, 22:19, 24:20. 3. játszma: 2:0, 4:3, 10:5, 15:7, 17:12, 21:14, 24:17. 4. játszma: 1:3, 6:4, 12:6, 13:9, 17:10, 20:15, 22:16
MESTERMÉRLEG
Alejandro Altamirano: – Nehéz mérkőzésre számítottunk olyan ellenféllel szemben, amely ügyesen védekezik és minden egyes labdáért keményen megharcol. A problémás első szett után aztán sikerült belelendülnünk és kiharcolnunk a győzelmet.
 Jókay Zoltán: – Ez most nem az erőnléten múlt. Az első szett megnyerése után a másodikban vezettünk 19:17-re, de ha ez sem elég, hogy elhiggyük, van keresnivalónk az élvonalban, akkor semmi. Ha nyertünk volna két szettet, elégedett lennék, így viszont nagy hiányérzetem van.

 

TFSE röplabda UTE röplabda női Extraliga
Legfrissebb hírek

Simán, de nehezen nyertek az UTE röplabdázói Balatonfüreden

Röplabda
2025.11.14. 19:57

Magabiztosan verte meg a bajnok az újoncot a női röplabdabajnokságban

Röplabda
2025.10.21. 21:53

A kaposváriak nyerték a „blokkháborút” az UTE ellen a női röplabdabajnokságban

Röplabda
2025.10.10. 20:27

Jókay Zoltán: Nem akarunk részt venni az igazoláskampányban

Röplabda
2025.07.25. 13:04

Röplabda: vasárnap kezdődik az egyetemi Eb Budapesten

Röplabda
2025.07.23. 13:27

Női röplabda Extraliga: a TFSE indulásával kilenccsapatos lesz az élvonal

Röplabda
2025.06.23. 16:05

Női röplabda Extraliga: idén is a TFSE szerzett indulási jogot

Röplabda
2025.05.04. 19:15

Magabiztosan győztek a Pénzügyőr röpisei a TFSE ellen

Röplabda
2025.05.02. 20:37
Ezek is érdekelhetik