Női röplabda Extraliga: másfél szettig bírta a TFSE Újpesten

RÖPLABDA

NŐI EXTRALIGA

ÚJPESTI TE–TFSE 3:1 (–19, 20, 17, 16)

Budapest, Szilágyi utca, 160 néző. Vezette: Horváth M., Szabó P.

UTE: Kucharska 3, PEZELJ 13, NACSA-PEKÁRIK 10, GRAFORT 30, Jordanova 2, Ambrosio 7. Csere: Pusztai, Tátrai N. (liberók), Bilusic 8, Szakály 1. Edző: Alejandro Altamirano

TFSE: Tatár 5, Rádosi 7, KIS 18, TARR 13, Nagy V. 5, Boros 2. Csere: Kucsera, Weidemann (liberók), Báder, Tátrai Zs. 5, Nagy Zs. 1, Vértes Sz. Edző: Jókay Zoltán

Az eredmény alakulása

1. játszma: 1:3, 6:4, 7:10, 10:12, 11:16, 14:20, 16:20, 17:24. 2. játszma: 4:2, 5:9, 9:10, 9:12, 12:13, 13:16, 14:17, 17:18, 22:19, 24:20. 3. játszma: 2:0, 4:3, 10:5, 15:7, 17:12, 21:14, 24:17. 4. játszma: 1:3, 6:4, 12:6, 13:9, 17:10, 20:15, 22:16

MESTERMÉRLEG

Alejandro Altamirano: – Nehéz mérkőzésre számítottunk olyan ellenféllel szemben, amely ügyesen védekezik és minden egyes labdáért keményen megharcol. A problémás első szett után aztán sikerült belelendülnünk és kiharcolnunk a győzelmet.

Jókay Zoltán: – Ez most nem az erőnléten múlt. Az első szett megnyerése után a másodikban vezettünk 19:17-re, de ha ez sem elég, hogy elhiggyük, van keresnivalónk az élvonalban, akkor semmi. Ha nyertünk volna két szettet, elégedett lennék, így viszont nagy hiányérzetem van.