A veszprémiek nélkül készül a futsalválogatott

A Magyar Labdarúgó-szövetség honlapjának hétfői beszámolója szerint a bakonyiak ezen a héten a Bajnokok Ligája-selejtező athéni csoportjában szerepelnek, ezért rájuk nem számíthat a szakmai stáb, Szalmás Zoltán és Faragó Ádám pedig sérülés miatt hiányzik a nemzeti csapat keretéből.

A válogatott pénteken 17.30-tól, majd vasárnap 16 órától a kecskeméti Messzi István Sportcsarnokban felkészülési mérkőzést játszik Kirgizisztánnal.

Sergio Mullor Cabrera szövetségi kapitány augusztus közepén már tartott egy háromnapos edzőtábort az együttesnek, a kirgizek elleni keret nagyrészt azokra épül, akik azon részt vettek.

„A pótselejtezőket megelőző utolsó edzőtáborunk következik, ez az ötnapos felkészülés arra szolgál, hogy a csapat felvegye a nemzetközi versenyritmust, és magabiztosan forduljon rá a tétmérkőzésekre” – mondta a spanyol szakvezető.

Hozzátette: erősíteni akarják a különböző taktikai automatizmusokat a szeptemberi selejtezők előtt, és reményei szerint a kirgizek elleni két mérkőzés nemcsak a formába hozásban segít majd, hanem megerősíti a játékosok önbizalmát, és minden szempontból felkészíti őket az előttük álló fontos kihívásra.

A románok elleni Eb-pótselejtező első meccsét szeptember 18-án játsszák Debrecenben, a visszavágóra 24-én kerül sor Craiovában. A párharc győztese vesz részt jövő év elején a lett-litván-szlovén közös rendezésű Európa-bajnokságon.

A magyar futsalválogatott kerete

Kapusok: Alasztics Marcell (Nyíregyháza), Kinics Bálint (Újpest FC)

Mezőnyjátékosok: Bencsik Roland (Kecskemét), Büki Baltazár (Aramis SE), Fekete Márk (Kecskemét), Győri Balázs (Debreceni EAC), Juhász Donát (Kecskemét), Kajtár Mátyás (Sekcja Futsalu Wiara Lecha), Nagy Imre (Berettyóújfalu), Pál Patrik (Újpest FC), Rafael Henrique De Silva (Nyíregyháza), Rábl János (Berettyóújfalu), Rutai Balázs (Kecskemét), Suscsák Máté János (Újpest FC), Szabó Lajos Mátyás (Berettyóújfalu), Vatamaniuc-Bartha Dávid (Nyíregyháza)

