Futsal NB I: kétgólos előnyt adott le a Nyíregyháza; sorozatban hatodszor nyert az Újpest
A férfi futsal NB I 13. fordulójának csütörtöki játéknapján hazai pályán nyert az MFA, idegenben győzött az Újpest, míg Debrecenben és Berettyóújfaluban döntetlent játszottak a felek.
A 2. helyen álló Újpest sorozatban a hatodik bajnokiját nyerte meg, viszont a 3. helyezett Nyíregyháza hiába vezetett 3–1-re, csak döntetlent játszott a DEAC vendégeként.
FÉRFI FUTSAL NB I
13. FORDULÓ
DEAC–Nyíregyháza 3–3
Berettyóújfalu–Kecskemét 1–1
Magyar Futsal Akadémia–Aramis SE 4–3
H.O.P.E. Futsal–Újpest 3–5
Pénteken játsszák
18.30: Haladás–Nyírbátor
19.00: PTE-PEAC–Veszprém
