Nemzeti Sportrádió

Futsal NB I: kétgólos előnyt adott le a Nyíregyháza; sorozatban hatodszor nyert az Újpest

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
Vágólapra másolva!
2025.11.20. 22:34
null
Folytatta jó sorozatát az Újpest (Fotó: ujpestfc.hu)
Címkék
futsal férfi futsal futsal NB I férfi futsal NB I
A férfi futsal NB I 13. fordulójának csütörtöki játéknapján hazai pályán nyert az MFA, idegenben győzött az Újpest, míg Debrecenben és Berettyóújfaluban döntetlent játszottak a felek.

A 2. helyen álló Újpest sorozatban a hatodik bajnokiját nyerte meg, viszont a 3. helyezett Nyíregyháza hiába vezetett 3–1-re, csak döntetlent játszott a DEAC vendégeként.

FÉRFI FUTSAL NB I
13. FORDULÓ
DEAC–Nyíregyháza 3–3
Berettyóújfalu–Kecskemét 1–1
Magyar Futsal Akadémia–Aramis SE 4–3
H.O.P.E. Futsal–Újpest 3–5
Pénteken játsszák
18.30: Haladás–Nyírbátor
19.00: PTE-PEAC–Veszprém

 

futsal férfi futsal futsal NB I férfi futsal NB I
Legfrissebb hírek

Négy gólt rúgott a Nyírbátor a Kecskemétnek a futsal NB I-ben

Labdarúgó NB I
2025.11.14. 21:31

Futsal: a magyar válogatott döntetlent játszott a litvánokkal

Magyar válogatott
2025.11.12. 18:23

Csak egy ok – Thury Gábor jegyzete

Magyar válogatott
2025.11.12. 00:06

Futsal: a magyar válogatott a döcögős első félidő után bedarálta a litvánokat

Magyar válogatott
2025.11.11. 18:42

Dróth Zoltán: Nem én mondtam le a válogatottságot

Magyar válogatott
2025.11.11. 12:44

Megterhelő két meccsre számít a futsalválogatott szövetségi kapitánya

Magyar válogatott
2025.11.10. 14:01

A Nyíregyháza kilenc, az Újpest tíz gólt rúgva győzött a futsal NB I-ben

Labdarúgó NB I
2025.11.07. 23:20

Legyőzte az újoncot a Kecskemét a futsal NB I-ben

Labdarúgó NB I
2025.11.06. 20:02
Ezek is érdekelhetik