A szurkolók négyötöde portugál győzelmet vár a magyar válogatott ellen

A Szerencsejáték Zrt. hírlevele szerint, bár a portugál nemzeti tizenegy a legutóbbi négy összecsapásból csak egy alkalommal nyerte meg az első félidőt – a többi döntetlennel ért véget – a Tippmix és a Tippmixpro fogadói azért óvatosak: a tétek mindössze nyolc-nyolc százaléka érkezett az első félidei hazai győzelemre, illetve döntetlenre. A végkimenetelt illetően a fogadók 84 százaléka portugál győzelemre számít.

Érdekesség, hogy az első félidő esetében a tétek 14 százaléka a döntetlenre, 16 százaléka Magyarországra érkezett, 70 százaléka pedig a portugálokra. Nem véletlenül: 2021. június 15-én első Euróba-bajnoki csoportmeccsét Cristiano Ronaldóék ellen játszotta a magyar csapat, és bár a 84. percig döntetlenre állt a találkozó, az esélyesebb portugálok végül 3–0-ra nyertek.

A negyvenéves portugál klasszisban nagy a bizalom. Legutóbb Örményországban is két gólt szerzett Ronaldo, és ha kedden ismét betalálna, az 1,65-ös nyereményszorzót érne, ha pedig legalább kétszer lenne eredményes, az több mint négyszeres oddsot jelentene.

A magyar válogatott csatára, Varga Barnabás a legutóbbi tíz tétmérkőzésén (klubmeccseket is idevéve) csak kétszer nem szerzett gólt. A hazai csapatból az ő találata fogadható a legalacsonyabb szorzóval: 4,05-ös oddsot érne, ha az írek kapuja után a portugálokét is bevenné a támadó.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE PORTUGÁLIA ELLEN

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

Védők: Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország)

Középpályások: Csongvai Áron (AIK – Svédország), Vitális Milán (ETO FC), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Dárdai Bence (VfL Wolfsburg – Németország), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC)

Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Forrás: uefa.com

A VÁLOGATOTT VB-SELEJTEZŐS PROGRAMJA

F-csoport

Szeptember 6., szombat

20.45: Írország–Magyarország 2–2

Szeptember 9., kedd

20.45: Magyarország–Portugália – élőben az NSO-n!

Október 11., szombat

18.00: Magyarország–Örményország

Október 14., kedd

20.45: Portugália–Magyarország

November 13., csütörtök

18.00: Örményország–Magyarország

November 16., vasárnap

15.00: Magyarország–Írország