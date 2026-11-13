Régi ismerős lett Bárány Donáték új vezetőedzője

R. P.R. P.
2026.11.13. 16:38
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Fotó: adodenhaag.nl
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légiósok ADO Den Haag Bárány Donát
A holland élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Eredivisie) szereplő ADO Den Haag hivatalos honlapján bejelentette, hogy Maurice Steijn lett a csapat új vezetőedzője. Ennél a klubnál játszik Bárány Donát is.

Robin Peter november 2-ig látta el a vezetőedzői teendőket, ám a csapat nem szerepelt jól. A november 1-i bajnokin 1–0-s vereséget szenvedett a Zwollétől, ez volt az utolsó mérkőzése a német trénernek a kispadon. Bár a csapat azóta nyert egy bajnokit, csak a 17., kieső helyen áll a 18 csapatos mezőnyben.

Az 52 éves Maurice Steijn abszolút nem ismeretlen a klubnál. Itt nevelkedett, és első profi szerződését is a Den Haagtól kapta. Sőt, 2011 és 2014 között már vezetőedzője is volt a csapatnak.

 

légiósok ADO Den Haag Bárány Donát
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