Régi ismerős lett Bárány Donáték új vezetőedzője

Robin Peter november 2-ig látta el a vezetőedzői teendőket, ám a csapat nem szerepelt jól. A november 1-i bajnokin 1–0-s vereséget szenvedett a Zwollétől, ez volt az utolsó mérkőzése a német trénernek a kispadon. Bár a csapat azóta nyert egy bajnokit, csak a 17., kieső helyen áll a 18 csapatos mezőnyben.

Az 52 éves Maurice Steijn abszolút nem ismeretlen a klubnál. Itt nevelkedett, és első profi szerződését is a Den Haagtól kapta. Sőt, 2011 és 2014 között már vezetőedzője is volt a csapatnak.