A nap legnagyobb meglepetését egyértelműen a Leeds United okozta, amely fölényes, 4–1-es győzelmet aratott a Chelsea otthonában. A londoniak Emmanuel Emegha 25. percben szerzett találatával még vezetést szereztek, ám a vendégek gyorsan válaszoltak: Noah Okafor három perccel később egyenlített. A Leeds a második félidőben valósággal átgázolt ellenfelén. Dominic Calvert-Lewin az 53. percben büntetőből fordított, majd Okafor az 59. percben megszerezte saját maga második, csapata harmadik gólját. A végeredményt Brenden Aaronson állította be a ráadásban, így a Leeds magabiztos sikert ünnepelhetett.

A Tottenham Hotspur hazai pályán 2–0-ra győzte le az Ipswich Townt. Luca Williams-Barnett már a 15. percben megszerezte a vezetést a londoniaknak, majd a második félidő elején, az 51. percben Dominic Solanke is betalált, bebiztosítva a Spurs sikerét.

A Bournemouth szintén kétgólos győzelmet aratott, miután 2–0-ra felülmúlta a Nottingham Forestet. Evanilson a 19. percben juttatta előnyhöz a hazaiakat, majd a félidő ráadásában Justin Kluivert is eredményes volt.

A játéknap egyik legizgalmasabb összecsapását a Coventry City és a Crystal Palace vívta. A gólgazdag mérkőzésen Frank Lampard csapata végül 3–2-re diadalmaskodott. A hazaiak Taiwo Awoniyi révén már az 5. percben előnybe kerültek, de Yéremy Pino a 13. percben egyenlített. Tacuhiro Szakamoto a 30. percben ismét a Coventryt juttatta vezetéshez, ám Jörgen Strand Larsen még a szünet előtt 2–2-re módosította az állást. A döntés a hajrára maradt: Dwight McNeil a 85. percben öngólt vétett, így az újonc mindhárom pontot otthon tartotta.

Az Aston Villa és a Sunderland összecsapásán nem született gól. A két együttes kiegyenlített küzdelmet vívott, de egyik fél sem tudta feltörni a másik védelmét, így 0–0-s döntetlennel osztoztak a pontokon.

ANGOL PREMIER LEAGUE

11. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Bournemouth–Nottingham Forest 2–0 (Evanilson 19., J. Kluivert 45+3.)

Coventry City–Crystal Palace 3–2 (Awoniyi 5., Szakamoto 30., McNeil 85. – öngól, ill. Pino 13., Strand Larsen 45+1.)

Tottenham Hotspur–Ipswich Town 2–0 (Williams-Barnett 15., Solanke 51.)

Chelsea–Leeds United 1–4 (Emegha 25., ill. Okafor 28., 59., Calvert-Lewin 53. – 11-esből, Aaronson 90+1.)

Aston Villa–Sunderland 0–0

Manchester City–Fulham 1–1 (E. Anderson 57., ill. Muniz 16.)

18.30: Newcastle United–Arsenal (Tv: Spíler1)

Vasárnap játsszák

15.00: Hull City–Brighton (Tv: Spíler1)

17.30: Liverpool–Manchester United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

Hétfőn játsszák

21.00: Brentford–Everton (Tv: Match4)