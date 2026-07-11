Labdák, zsonglőrök – Mohai Dominik jegyzete

Csütörtök este a Ferencváros szállásául szolgáló hotel kereszteződéséhez érve (az épület bejárata előtt várta a beszálló játékosokat és stábtagokat az eltéveszthetetlen zöld-fehér járat) piros lámpa állított meg minket: a határőrök és a rendőrök után ettől az akadálytól már nem szorult össze a gyomrunk, s utóbb kiderült, az újvidéki labdazsonglőrök a stadionon kívül ragadtak. No tehát, egy varkocsba fogott hajú férfi a gyalogátkelő-szigeten várakozott négy labdával a kezében, s amikor az autós forgalmat feltartóztatták a jelzőlámpák, a zebra közepére sétált, majd elkezdett zsonglőrködni velük. Kissé rozsdásan kezdett, a szélrózsa minden irányába pattogtak a labdák, az úriember szaladgált az átkelő biciklisek, gyalogosok és elhaladó buszok között, hogy összeszedje őket.

A volánnál ülő Árvai Károly kollégám meg is jegyezte, mindjárt tömegszerencsétlenséget okoz, végül csak belejött, a mozdulatok gördülékennyé váltak, a labdák szabályosan köröztek felette, s még úgy is a levegőben tartott hármat, hogy a negyedikkel a homlokán egyensúlyozott. Járt is neki a taps, a helyiektől még kapott is néhány dínárt a műsorért, mi pedig szerencsére zöldet kaptunk, mire odaért volna hozzánk, ugyanis készpénz híján csak kellemetlen magyarázkodásra futotta volna tőlünk, a helyzet abszurditásán pedig nem enyhítettek volna a fennálló nyelvi akadályok és a mutogatás sem.

A Vojvodina sokra mehetett volna néhány labdazsonglőrrel a Ferencváros ellen: a labdaszerzések után elügyetlenkedett támadások, a közelről lőtt kapufák megbosszulták magukat, a túloldalon a Fradi labdabűvölői, a bombagólt szerző Kristoffer Zachariassen, a csúcsformájához közelítő Naby Keita, és a szépségdíjas győztes találatot szerző Bamidele Yusuf az akadozó játék ellenére szállították a győzelmet. Borbély Balázs győri időszaka a garancia arra, hogy idővel gördülékenyebben, és a megelőző másfél évhez képest korszerűbben teszi-veszi majd a labdát a Ferencváros, de a továbbjutást ki kell harcolni Budapesten. Újvidéken látszott, hogy a hazai labdazsonglőrök nem jutottak be a stadionba – de a pályán lévők azért képesek voltak kellemetlen perceket okozni.

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