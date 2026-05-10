Désiré Doué döntött, a PSG hajszálnyira az újabb bajnoki címtől

K. Zs.
2026.05.10. 23:19
Désiré Doué ezúttal is kulcsembernek bizonyult (Fotó: Getty Images)
Lens Ligue 1 Paris Saint-Germain PSG Le Havre
A Paris Saint-Germain hazai pályán 1–0-ra legyőzte a Brestet a 33. forduló vasárnapi játéknapján, és hatalmas lépést tett a francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 2025–2026-os idényének megnyerése felé.

Luis Enrique, a PSG vezetőedzője a BL-döntőbe jutás után néhány nappal több kulcsemberét is kihagyta a Brest elleni kezdőcsapatból, aztán a második félidőben beküldte Désiré Douét, Ousmane Dembélét, Hvicsa Kvaracheliát, majd Joao Nevest is. Meg is lett az eredménye, egy hosszas tűzijátékot Doué védhetetlen alsó sarkos lövéssel zárt le – így kiharcolt 1–0-s győzelmük révén a párizsiak hatpontos előnyben várják a Lens elleni, szerda esti idegenbeli rangadót, amelyen matematikailag is megkérdőjelezhetetlenné tehetik a már most is szinte biztosra vehető bajnoki címvédésüket.

A PSG és a Lens őszi BL-indulása már biztos, a további két francia helyért (amelyek közül az egyik a selejtező harmadik körébe szól) még hárman versengenek: az eddig lépéselőnyben lévő Lyon kikapott Toulouse-ban, ezt kihasználta előzésre a Monacóban rangadót nyerő Lille, és képben maradt a Paris FC ellen villámgyorsan fordító Rennes is.

Ami az alsóházat illeti, a kiváló tavaszt produkáló Auxerre újra nyert, elkerült az osztályozós helyről, éppen legyőzött riválisát, a Nice-t odalökve. Kényes helyzetbe került Loic Nego csapata, a Le Havre is, amely, bár büntetőt is rúghatott, nem tudta borítani a papírformát, szerzett gól és pont nélkül maradt a Marseille ellen. Az ezúttal a kispadon ragadó magyar válogatott védő csapata a jövő héten a Lorient ellen zárja a bajnokságot.

A Metz és a Nantes már kiesett.

FRANCIA LIGUE 1
33. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Paris SG–Brest 1–0 (D. Doué 82.)
Toulouse–Lyon 2–1 (Methalie 10., Kamanzi 78., ill. Tolisso 71.)
Kiállítva: Dönnum (79. – Toulouse)
Monaco–Lille 0–1 (Zakaria 72. – öngól)
Le Havre–Olympique Marseille 0–1 (Greenwood 55. – 11-esből)
Auxerre–Nice 2–1 (Mara 27., Sinayoko 70., ill. S. Diop 9.)
Angers–Strasbourg 1–1 (Koyalipou 70., ill. Enciso 45+3. – 11-esből)
Metz–Lorient 0–4 (Makengo 24., B. Dieng 84., Avom 90+7., Cadiou 90+8.)
Rennes–Paris FC 2–1 (Lepaul 74., Embolo 76., ill. Geubbels 53.)

  1. Paris SG

32

23

4

5

71–27

+44 

73 

  2. Lens

32

21

4

7

62–33

+29 

67 

  3. Lille

33

18

7

8

52–35

+17 

61 

  4. Lyon

33

18

6

9

53–36

+17 

60 

  5. Rennes

33

17

8

8

58–47

+11 

59 

  6. Marseille

33

17

5

11

60–44

+16 

56 

  7. Monaco

33

16

6

11

56–49

+7 

54 

  8. Strasbourg

32

13

8

11

51–42

+9 

47 

  9. Lorient

33

11

12

10

48–49

–1 

45 

10. Toulouse

33

12

8

13

47–46

+1 

44 

11. Paris FC

33

10

11

12

45–49

–4 

41 

12. Brest

32

10

8

14

41–52

–11 

38 

13. Angers

33

9

8

16

28–47

–19 

35 

14. Le Havre

33

6

14

13

30–44

–14 

32 

15. Auxerre

33

7

10

16

32–44

–12 

31 

16. Nice

33

7

10

16

37–60

–23 

31 

17. Nantes

33

5

8

20

29–52

–23 

23 

18. Metz

33

3

7

23

32–76

–44 

16 

 

 

