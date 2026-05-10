Désiré Doué döntött, a PSG hajszálnyira az újabb bajnoki címtől
Luis Enrique, a PSG vezetőedzője a BL-döntőbe jutás után néhány nappal több kulcsemberét is kihagyta a Brest elleni kezdőcsapatból, aztán a második félidőben beküldte Désiré Douét, Ousmane Dembélét, Hvicsa Kvaracheliát, majd Joao Nevest is. Meg is lett az eredménye, egy hosszas tűzijátékot Doué védhetetlen alsó sarkos lövéssel zárt le – így kiharcolt 1–0-s győzelmük révén a párizsiak hatpontos előnyben várják a Lens elleni, szerda esti idegenbeli rangadót, amelyen matematikailag is megkérdőjelezhetetlenné tehetik a már most is szinte biztosra vehető bajnoki címvédésüket.
A PSG és a Lens őszi BL-indulása már biztos, a további két francia helyért (amelyek közül az egyik a selejtező harmadik körébe szól) még hárman versengenek: az eddig lépéselőnyben lévő Lyon kikapott Toulouse-ban, ezt kihasználta előzésre a Monacóban rangadót nyerő Lille, és képben maradt a Paris FC ellen villámgyorsan fordító Rennes is.
Ami az alsóházat illeti, a kiváló tavaszt produkáló Auxerre újra nyert, elkerült az osztályozós helyről, éppen legyőzött riválisát, a Nice-t odalökve. Kényes helyzetbe került Loic Nego csapata, a Le Havre is, amely, bár büntetőt is rúghatott, nem tudta borítani a papírformát, szerzett gól és pont nélkül maradt a Marseille ellen. Az ezúttal a kispadon ragadó magyar válogatott védő csapata a jövő héten a Lorient ellen zárja a bajnokságot.
A Metz és a Nantes már kiesett.
FRANCIA LIGUE 1
33. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Paris SG–Brest 1–0 (D. Doué 82.)
Toulouse–Lyon 2–1 (Methalie 10., Kamanzi 78., ill. Tolisso 71.)
Kiállítva: Dönnum (79. – Toulouse)
Monaco–Lille 0–1 (Zakaria 72. – öngól)
Le Havre–Olympique Marseille 0–1 (Greenwood 55. – 11-esből)
Auxerre–Nice 2–1 (Mara 27., Sinayoko 70., ill. S. Diop 9.)
Angers–Strasbourg 1–1 (Koyalipou 70., ill. Enciso 45+3. – 11-esből)
Metz–Lorient 0–4 (Makengo 24., B. Dieng 84., Avom 90+7., Cadiou 90+8.)
Rennes–Paris FC 2–1 (Lepaul 74., Embolo 76., ill. Geubbels 53.)
|1. Paris SG
32
23
4
5
71–27
+44
73
|2. Lens
32
21
4
7
62–33
+29
67
|3. Lille
33
18
7
8
52–35
+17
61
|4. Lyon
33
18
6
9
53–36
+17
60
|5. Rennes
33
17
8
8
58–47
+11
59
|6. Marseille
33
17
5
11
60–44
+16
56
|7. Monaco
33
16
6
11
56–49
+7
54
|8. Strasbourg
32
13
8
11
51–42
+9
47
|9. Lorient
33
11
12
10
48–49
–1
45
|10. Toulouse
33
12
8
13
47–46
+1
44
|11. Paris FC
33
10
11
12
45–49
–4
41
|12. Brest
32
10
8
14
41–52
–11
38
|13. Angers
33
9
8
16
28–47
–19
35
|14. Le Havre
33
6
14
13
30–44
–14
32
|15. Auxerre
33
7
10
16
32–44
–12
31
|16. Nice
33
7
10
16
37–60
–23
31
|17. Nantes
33
5
8
20
29–52
–23
23
|18. Metz
33
3
7
23
32–76
–44
16