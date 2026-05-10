Désiré Doué döntött, a PSG hajszálnyira az újabb bajnoki címtől

Luis Enrique, a PSG vezetőedzője a BL-döntőbe jutás után néhány nappal több kulcsemberét is kihagyta a Brest elleni kezdőcsapatból, aztán a második félidőben beküldte Désiré Douét, Ousmane Dembélét, Hvicsa Kvaracheliát, majd Joao Nevest is. Meg is lett az eredménye, egy hosszas tűzijátékot Doué védhetetlen alsó sarkos lövéssel zárt le – így kiharcolt 1–0-s győzelmük révén a párizsiak hatpontos előnyben várják a Lens elleni, szerda esti idegenbeli rangadót, amelyen matematikailag is megkérdőjelezhetetlenné tehetik a már most is szinte biztosra vehető bajnoki címvédésüket.

A PSG és a Lens őszi BL-indulása már biztos, a további két francia helyért (amelyek közül az egyik a selejtező harmadik körébe szól) még hárman versengenek: az eddig lépéselőnyben lévő Lyon kikapott Toulouse-ban, ezt kihasználta előzésre a Monacóban rangadót nyerő Lille, és képben maradt a Paris FC ellen villámgyorsan fordító Rennes is.

Ami az alsóházat illeti, a kiváló tavaszt produkáló Auxerre újra nyert, elkerült az osztályozós helyről, éppen legyőzött riválisát, a Nice-t odalökve. Kényes helyzetbe került Loic Nego csapata, a Le Havre is, amely, bár büntetőt is rúghatott, nem tudta borítani a papírformát, szerzett gól és pont nélkül maradt a Marseille ellen. Az ezúttal a kispadon ragadó magyar válogatott védő csapata a jövő héten a Lorient ellen zárja a bajnokságot.

A Metz és a Nantes már kiesett.

FRANCIA LIGUE 1

33. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Paris SG–Brest 1–0 (D. Doué 82.)

Toulouse–Lyon 2–1 (Methalie 10., Kamanzi 78., ill. Tolisso 71.)

Kiállítva: Dönnum (79. – Toulouse)

Monaco–Lille 0–1 (Zakaria 72. – öngól)

Le Havre–Olympique Marseille 0–1 (Greenwood 55. – 11-esből)

Auxerre–Nice 2–1 (Mara 27., Sinayoko 70., ill. S. Diop 9.)

Angers–Strasbourg 1–1 (Koyalipou 70., ill. Enciso 45+3. – 11-esből)

Metz–Lorient 0–4 (Makengo 24., B. Dieng 84., Avom 90+7., Cadiou 90+8.)

Rennes–Paris FC 2–1 (Lepaul 74., Embolo 76., ill. Geubbels 53.)