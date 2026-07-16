Petrimán Milán léphet Kovács Richárd örökébe Nyíregyházán

A Continental Aréna szorítójában csütörtökön már egymást érték válogatottjaink, akik közül persze a kiemelésnek hála többen csak pénteken kezdik meg szereplésüket.

A két éve Eb-döntőt bokszoló Lakos Regina (70 kg) kezdte a sort, és a BVSC-s lány egyértelmű győzelmet aratott a szegedi Deák Fanni felett. A 75 kilós kőszegi Horváth Kira egy éve az ob legfiatalabb bajnoka lett, és címvédőként az idén is jók az esélyei, főleg mert rangadógyanús meccsen, kiegyenlített állásnál az utolsó menetben döntő fölénnyel megverte a debreceni Komjáthi Nórát.

Szira Zsófiában nagyon sok van: a kanizsai lány tavaly +80 kg-ban parádés bunyóval megnyerte az U23-as Európa-bajnokságot, azóta a szövetségben azon dolgoznak, hogy sikerüljön róla úgy lefaragni a kilókat, hogy beférjen a 75 kilós olimpiai súlycsoportba, és mindemellett az ütőerejéből se kelljen leadnia. Több szempontból is szép szakmai kihívás, Nyíregyházán mindenesetre még a legfelső kategóriában indult, és az egri Oláh Eszter ellenében sima győzelemmel melegített be a végjátékra.

A férfisúlycsoportok közül elsőként mindjárt a 65 kg mutatkozott be a csütörtöki programban, mégpedig a címvédőként első kiemelt, ráadásul abszolút hazai ringben bunyózó Petrimán Milánnal a piros sarokban. (A váltósúly hosszú éveken át az ugyancsak NYVSC-s Eb-bronzérmes, olimpiai 5. Kovács Richárd vadászterülete volt, de ő visszavonult az amatőr ökölvívástól.) Petrimán győzött, de volt pontozó, akinél nem; kár is csűrni-csavarni, a folytatásban ennél is több kell, főleg mert váratlan kihívója lett: az ő súlyában mérlegelt Kovács Kruzító is.

A Vasas tehetsége tavaly általános feltűnést keltve kubait vert meg a vb-n, igaz, azóta adós a kiugró teljesítménnyel, most viszont a 60 kilót az ob erejéig (?) elhagyva sima sikerrel mutatkozott be a mezőnynek Tóth György ellen, nagyon várjuk a bajnoki hajrát, bár a döntőig még Petrimán és Kovács előtt is tornyosul egy akadály.

Petrimánhoz hasonlóan Énekes Dominik (70 kg) is címvédőként húzott kesztyűt, ő a tavalyi tatabányai arany után nem kapott lehetőséget a vb-n (hogy aztán Pilipec Makszim az ottani gyors búcsújával a magyar ökölvívásból is távozzon…), és a honvédos fiú előtt itt az újrázás lehetősége. Balzsay Károly tanítványa nem is csinált magának nagy ügyet a Major Milán elleni negyeddöntőből, de Danyi Dániel vagy Búza Rafael ellen észnél kell majd lennie, ha nyerni akar.

A felső súlyokban igencsak sűrű a mezőny, nehéz is lenne tippelni a végkifejletet illetően, az viszont valószínűsíthető, hogy 90 kg-ban a nagyon várt Kiss Levente–Kiss Milán Rokkó csata dönt majd a bajnoki címről.

Pénteken 11 órától újabb maratoni program indul, és valamennyi kategóriában eldől, hogy szombat délelőtt 11-től és délután 16 órától kik húzhatnak majd kesztyűt az aranyakért, na meg a MÖSZ által felajánlott pénzdíjakért. Ringbe lép a magyar boksz számos frontembere, a világkupadöntős Kuhta Vladiszlava, első női olimpikonunk, Hámori Luca, de megmutatja képességeit az 50 kilóban mérlegelő Szaka István, az Eb-döntős Bernáth Attila, a tokiói olimpiai induló Gálos Roland, az U23-as Európa-bajnok Gémes Levente és világbajnoki bronzérmesünk, Akilov Pilip is – kemény menet lesz!

Ahogyan az országos bajnokság valamennyi napját, a szövetség YouTube-csatornáján a pénteki elődöntős meccseket is élőben nyomon követhetik a hazai bokszrajongók.