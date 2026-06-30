MotoGP: Quartararo és Rins is elhagyja a Yamahát

Az idei szezon végén a 2021-ben világbajnok Fabio Quartararo, valamint Álex Rins is távozik a gyorsaságimotoros-vb MotoGP kategóriájában szereplő gyári Yamaha istállótól – derült ki a japán gyártó keddi bejelentéséből.
A 26 éves Quartararo 2019-ben igazolt a Yamahához, amelynek motorkerékpárjával 11 futamot nyert és 32 alkalommal állt dobogón a királykategóriában. A francia versenyző a vb-címét is ebben a csapatban szerezte.
A 30 esztendős Rins 2024-ben, sérüléséből felépülve szerződött a Yamahához, amely azonban az utóbbi idényekben gyenge teljesítményt nyújtott. A 2024-es szezon kezdete óta mindössze egy dobogós helyezése volt a japán gyártó MotoGP-istállójának, ezt Quartararo érte el a tavalyi Spanyol Nagydíjon.
Az idei év kifejezetten rosszul alakul a Yamaha számára, amely az utolsó helyen áll a csapatok vb-pontversenyében 64 ponttal, s egyik versenyzője sincs az első 10 között az egyéni összetettben.
Legfrissebb hírek
Csapatot vált a kétszeres MotoGP-bajnok
Egyéb autó-motor
2026.06.25. 11:26
MotoGP: Marc Márquez nyert Brnóban is
Egyéb autó-motor
2026.06.21. 15:31
Ezek is érdekelhetik