Nemzeti Sportrádió

MotoGP: Quartararo és Rins is elhagyja a Yamahát

2026.06.30. 16:14
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Álex Rins (balra) és Fabio Quartararo is távozik a Yamahától (Fotó: Getty Images)
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távozás Álex Rins Yamaha MotoGP Fabio Quartararo
Az idei szezon végén a 2021-ben világbajnok Fabio Quartararo, valamint Álex Rins is távozik a gyorsaságimotoros-vb MotoGP kategóriájában szereplő gyári Yamaha istállótól – derült ki a japán gyártó keddi bejelentéséből.

A 26 éves Quartararo 2019-ben igazolt a Yamahához, amelynek motorkerékpárjával 11 futamot nyert és 32 alkalommal állt dobogón a királykategóriában. A francia versenyző a vb-címét is ebben a csapatban szerezte.

A 30 esztendős Rins 2024-ben, sérüléséből felépülve szerződött a Yamahához, amely azonban az utóbbi idényekben gyenge teljesítményt nyújtott. A 2024-es szezon kezdete óta mindössze egy dobogós helyezése volt a japán gyártó MotoGP-istállójának, ezt Quartararo érte el a tavalyi Spanyol Nagydíjon.

Az idei év kifejezetten rosszul alakul a Yamaha számára, amely az utolsó helyen áll a csapatok vb-pontversenyében 64 ponttal, s egyik versenyzője sincs az első 10 között az egyéni összetettben.

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