MotoGP: Quartararo és Rins is elhagyja a Yamahát

A 26 éves Quartararo 2019-ben igazolt a Yamahához, amelynek motorkerékpárjával 11 futamot nyert és 32 alkalommal állt dobogón a királykategóriában. A francia versenyző a vb-címét is ebben a csapatban szerezte.

A rider who helped shape an era.



World Champion. Race winner. Team player.



Thank you, Fabio Quartararo, for the commitment, passion, and unforgettable moments you bring to Yamaha MotoGP.



💙#ThankYouFabio | #YamahaMotoGP | #MotoGP | #FabioQuartararo pic.twitter.com/XfwzqHOZub — Yamaha MotoGP (@YamahaMotoGP) June 30, 2026

A 30 esztendős Rins 2024-ben, sérüléséből felépülve szerződött a Yamahához, amely azonban az utóbbi idényekben gyenge teljesítményt nyújtott. A 2024-es szezon kezdete óta mindössze egy dobogós helyezése volt a japán gyártó MotoGP-istállójának, ezt Quartararo érte el a tavalyi Spanyol Nagydíjon.

Az idei év kifejezetten rosszul alakul a Yamaha számára, amely az utolsó helyen áll a csapatok vb-pontversenyében 64 ponttal, s egyik versenyzője sincs az első 10 között az egyéni összetettben.