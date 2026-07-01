Nemzeti Sportrádió

Szánthó Regő a Niké Liga újoncánál folytatja

PATAKI GYULAPATAKI GYULA
2026.07.01. 17:22
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Szánthó Regő érkézését bejelentette a Besztercebánya (Fotó: MFK Dukla Banská Bystrica)
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Besztercebánya légiósok Szánthó Regő Niké Liga
A szlovák labdarúgó-bajnokság (Niké Liga) első osztályába feljutó Besztercebánya bejelentette Szánthó Regő szerződtetését.
Légiósok
2026.06.09. 16:43

Szánthó Regő Besztercebányára tart – NS-infó

A besztercebányaiakhoz visszatér Róbert Polievka, aki az elmúlt két idényt az MTK-nál töltötte, távozását már be is jelentették a fővárosiak.

Szánthó Regő az előző idényben a Zsolnát erősítette, a csapattal kupagyőztes is lett, de miután lejárt a szerződése, a vezetőség nem számolt vele a folytatásban.

Szánthó azonban maradt a Niké Ligában, az élvonalba feljutó Besztercebánya szerződtette, amely korábban megszerezte az MTK-tól távozó Róbert Polievkát is.

„Nagyon meggyőző volt nekem az a terv és jövőkép, amit a vezetőség elém tárt” – mondta a klub hivatalos honlapján a magyar labdarúgó, aki magát gyors és technikás játékosnak tartja, jó rúgótechnikával.

„A célom az, hogy a csapatot a tabella első felébe segítsem.”

Szánthó 19 bajnokin játszott eddig a Niké Ligában, ezeken egy gólt szerzett.

Besztercebánya légiósok Szánthó Regő Niké Liga
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