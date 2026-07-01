Szánthó Regő a Niké Liga újoncánál folytatja

Szánthó Regő az előző idényben a Zsolnát erősítette, a csapattal kupagyőztes is lett, de miután lejárt a szerződése, a vezetőség nem számolt vele a folytatásban.

Szánthó azonban maradt a Niké Ligában, az élvonalba feljutó Besztercebánya szerződtette, amely korábban megszerezte az MTK-tól távozó Róbert Polievkát is.

„Nagyon meggyőző volt nekem az a terv és jövőkép, amit a vezetőség elém tárt” – mondta a klub hivatalos honlapján a magyar labdarúgó, aki magát gyors és technikás játékosnak tartja, jó rúgótechnikával.

„A célom az, hogy a csapatot a tabella első felébe segítsem.”

Szánthó 19 bajnokin játszott eddig a Niké Ligában, ezeken egy gólt szerzett.