Szánthó Regő a Niké Liga újoncánál folytatja
A szlovák labdarúgó-bajnokság (Niké Liga) első osztályába feljutó Besztercebánya bejelentette Szánthó Regő szerződtetését.
Szánthó Regő az előző idényben a Zsolnát erősítette, a csapattal kupagyőztes is lett, de miután lejárt a szerződése, a vezetőség nem számolt vele a folytatásban.
Szánthó azonban maradt a Niké Ligában, az élvonalba feljutó Besztercebánya szerződtette, amely korábban megszerezte az MTK-tól távozó Róbert Polievkát is.
„Nagyon meggyőző volt nekem az a terv és jövőkép, amit a vezetőség elém tárt” – mondta a klub hivatalos honlapján a magyar labdarúgó, aki magát gyors és technikás játékosnak tartja, jó rúgótechnikával.
„A célom az, hogy a csapatot a tabella első felébe segítsem.”
Szánthó 19 bajnokin játszott eddig a Niké Ligában, ezeken egy gólt szerzett.
Legfrissebb hírek
Tuboly Máté még nem tudja, hol kezdi az új idényt
Légiósok
2026.06.29. 14:20
Kovács Dániel: Nem akartam két szék között a pad alá esni
Légiósok
2026.06.18. 12:45
Az MTK-játékos távozását is bejelentette a Komárom
Légiósok
2026.06.17. 15:26
Hegyi Krisztián Prágában folytathatja – sajtóhír
Labdarúgó NB I
2026.06.16. 22:16
Ezek is érdekelhetik