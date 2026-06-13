Retteghetnek a törököktől az ázsiai csapatok

NEM TEGNAP TÖRTÉNT: Törökország magyar idő szerint vasárnap reggel játssza első világbajnoki mérkőzését a 2002-es torna bronzmérkőzése óta ­(3–2-re legyőzte a társ­házigazda Dél-Koreát, többek közt a vb-k történetének leggyorsabb góljával, amelyet Hakan Sükür szerzett 11 másodperc elteltével). A török labdarúgás ereje, az azóta kinevelt sztárok és az európai porondon is évről évre jól szereplő klubok teljesítménye alapján szinte hihetetlen, hogy azóta nem láthattuk őket vb-n, de ez leginkább az európai mezőny rendkívül magas színvonalára utal. A legfontosabb hír a mérkőzés felvezetése kapcsán, hogy a Juventus sztárja, Kenan Yildiz nem végez minden gyakorlatot a csapattal, így nem játszik az ausztrálok elleni összecsapáson. Az állapota azonban bizakodásra ad okot, mert az edzés sajtónyilvános részét a többiekkel teljesítette.

Az Opta statisztikái szerint Törökország eddig négy alkalommal játszott az ázsiai szövetségbe (AFC) tartozó válogatottal vb-n, és mindegyik alkalommal győzött: 1954-ben a mieinkkel egy csoportba került, és 7:0-ra kiütötte Dél-Koreát, 2002-ben 3–0-ra verte meg Kínát a csoportban, 1–0-ra Japánt a nyolcaddöntőben, majd a már említett bronzmeccsen ismét Dél-Koreát múlta felül.

Ausztrália a 2010-es vb óta tartozik az ázsiai konföderációba, s ha már átkerült, optimális ellenfélnek tűnik ahhoz, hogy a Hakan Calhanoglu (balra)és Arda Güler vezette törökök folytassák jó sorozatukat a „kontinens” csapatai ellen. Az ausztrál válogatott sorozatban a hatodik világbajnokságára jutott ki, de legutóbb 2006-ban nyerte meg a nyitó meccsét, ráadásul az elmúlt öt tornán a „kenguruk” veszítették el a legtöbb mérkőzést, szám szerint 17-ből tízet. Igaz, négy évvel ezelőtt például továbbjutottak, a nyolcaddöntőben pedig jelentős erőpróba elé állították a későbbi világbajnok argentinokat.

Az ausztrál szövetség a Törökország elleni mérkőzés előtt két nappal váratlanul bejelentette, hogy meghosszabbítja Tony Popovic szövetségi kapitány szerződését, így bármi történik a következő hetekben, ő vezeti a csapatot a jövő évi Ázsia-kupán. A 2014-es vb óta neki sikerült először egyenes ágon vb-re vezetni Ausztráliát 2024-es kinevezése után.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

C-CSOPORT

0.00: Brazília–Marokkó, New York (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

3.00: Haiti–Skócia, Boston (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

D-CSOPORT

6.00: Ausztrália–Törökország, Vancouver (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

E-CSOPORT

19.00: Németország–Curacao, Houston (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

F-CSOPORT

22.00: Hollandia–Japán, Dallas (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!