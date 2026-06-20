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Hiába a rengeteg próbálkozás, Törökország nem tudott betalálni – STATISZTIKÁK
B. A. P.
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2026.06.20. 08:31
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foci vb 2026
Törökörszág
Paraguay
Foci vb 2026
1 órája
Két meccsen rekordmennyiségű 62 kísérlet gól nélkül – a török vb-búcsú statisztikái
Vincenzo Montella, Miguel Almirón és Matías Galarza is lapot kapott, mindegyik eset más miatt különleges.
foci vb 2026
Törökörszág
Paraguay
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