Nemzeti Sportrádió

Hiába a rengeteg próbálkozás, Törökország nem tudott betalálni – STATISZTIKÁK

B. A. P.B. A. P.
2026.06.20. 08:31
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foci vb 2026 Törökörszág Paraguay
Foci vb 2026
1 órája

Két meccsen rekordmennyiségű 62 kísérlet gól nélkül – a török vb-búcsú statisztikái

Vincenzo Montella, Miguel Almirón és Matías Galarza is lapot kapott, mindegyik eset más miatt különleges.

 

foci vb 2026 Törökörszág Paraguay
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