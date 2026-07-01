Nem tesz ajánlatot Balogh Botondért a török Kocaelispor – hivatalos

Mint ismert, a magyar válogatott játékos az előző idényben kölcsönben került az olasz Parmától a Kocaelisporhoz, amelynek színeiben 21 mérkőzésen lépett pályára. Korábban török sajtóértesülések azt írták, hogy a törökök szeretnék végleg megszerezni a magyar védőt, sőt közel is volt a megállapodás.

A Kocaelispor azonban az X-oldalán köszönte búcsúzott el több játékosától, köztük Balogh Botondtól is. „Sok sikert kívánunk nekik a további pályafutásukhoz” – írják. A Csakfoci.hu azt írja, hogy a tárgyalások azért akadtak meg, mert a Török Labdarúgó-szövetség légiósokra vonatkozó szabályába nem felel meg, így Balogh nem szerepel Selcuk Inan vezetőedző terveiben.

Kulübümüzle olan sözleşmesi sona eren oyuncularımıza emekleri için teşekkür ediyoruz. 🙌🏻👏🏻



Kendilerine devam eden kariyerlerinde başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/qdz5CpuhAp — Kocaelispor (@Kocaelispor) July 1, 2026

A Nemzeti Sport információi szerint a felek nem voltak közel a megegyezéshez, nem az utolsó órában, hanem már hetekkel ezelőtt eldőlt, hogy Balogh nem marad a Kocaelispor játékosa, mivel a klub egy hónappal ezelőtt nem hívta le az opciós jogát a megvásárlására, ami meghaladta a hárommillió eurót – ugyanakkor más török első osztályú csapatok szívesen szerződtetnék.