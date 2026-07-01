Nemzeti Sportrádió

Nem tesz ajánlatot Balogh Botondért a török Kocaelispor – hivatalos

B. A. P.B. A. P.
2026.07.01. 23:51
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Balogh Botond mégsem igazol Törökországba (Fotó: Getty Images)
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Kocaelispor légiósok török bajnokság Balogh Botond
Korábbi hírekkel ellentétben a török Kocaelispor nem szerződteti a Parmában légióskodó Balogh Botondot.

Mint ismert, a magyar válogatott játékos az előző idényben kölcsönben került az olasz Parmától a Kocaelisporhoz, amelynek színeiben 21 mérkőzésen lépett pályára. Korábban török sajtóértesülések azt írták, hogy a törökök szeretnék végleg megszerezni a magyar védőt, sőt közel is volt a megállapodás.

A Kocaelispor azonban az X-oldalán köszönte búcsúzott el több játékosától, köztük Balogh Botondtól is. „Sok sikert kívánunk nekik a további pályafutásukhoz” – írják. A Csakfoci.hu azt írja, hogy a tárgyalások azért akadtak meg, mert a Török Labdarúgó-szövetség légiósokra vonatkozó szabályába nem felel meg, így Balogh nem szerepel Selcuk Inan vezetőedző terveiben.

A Nemzeti Sport információi szerint a felek nem voltak közel a megegyezéshez, nem az utolsó órában, hanem már hetekkel ezelőtt eldőlt, hogy Balogh nem marad a Kocaelispor játékosa, mivel a klub egy hónappal ezelőtt nem hívta le az opciós jogát a megvásárlására, ami meghaladta a hárommillió eurót – ugyanakkor más török első osztályú csapatok szívesen szerződtetnék.

 

Kocaelispor légiósok török bajnokság Balogh Botond
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