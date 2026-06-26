Összesen 16 (!) változás az USA-nál és a már kiesett törököknél – íme, a kezdőcsapatok!

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

D-CSOPORT

4.00: Törökország–Egyesült Államok (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

TÖRÖKOSZÁG: Cakir – Celik, Kabak, Bardakci, Elmali – Özcan, Kökcü – Aydin, Güler, Yildiz, Akgün – Yilmaz. Szövetségi kapitány: Vincenzo Montella (olasz)

A kispadon: Bayindir, Günök (kapusok), Müldür, Demiral, Kadioglu, Akaydin, Söyüncü, Ayhan, Calhanoglu, Yüksek, Gül, Kahveci, Uzun, Artürkoglu.

EGYESÜLT ÁLLAMOK: Turner – Scally, Trusty, M. Robinson, McKenzie – Berhalter, McKennie – Aaronson, Reyna, Weah – Pepi. Szövetségi kapitány: Mauricio Pochettino (argentin)

A kispadon: Brady, Freese (kapusok), Arfsten, Roldan, Zendejas, H. Wright, Freeman, C. Richards, Ream, A. Robinson, Tillman, T. Adams, Dest, Pepi, McKennie, Balogun.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

D-CSOPORT4.00: Paraguay–Ausztrália (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

PARAGUAY: Gill – Caceres, Velázquez, Alderete, Gustavo Gómez, Maidana – Diego Gómez, Cubas, Galarza, Enciso – Ávalos . Szövetségi kapitány: Gustavo Alfaro (argentin)

A kispadon: G. Fernández, Oliveira (kapusok), Balbuena, Canale, Júnior Alonso, Sosa, Maurício, Bobadilla, Ojeda, Caballero, Sanabria, Romero Gamarra, Arce, Pitta.

AUSZTRÁLIA: Beach – Herrington, H. Souttar, Circati – Behich, O'Neill, Irvine, Bos– Volpato, Metcalfe – Irankunda. Szövetségi kapitány: Tony Popovic (ausztrál)

A kispadon: Izzo, Ryan (kapusok), Degenek, Geria, Trewin, Devlin, Hrustic, M. Touré, Mabil, Yengi, Italiano, Leckie, Okon-Engstler, Velupillay.