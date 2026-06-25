Az amerikaiak kapusa, Matt Freese próbálja magasra tenni a lécet

A társházigazda Egyesült Államok már biztosan az első a D-csoportban, Törökország pedig biztosan az utolsó helyen végez, így valódi tétje nem lesz a két együttes Los Angeles-i összecsapásának. Tulajdonképpen az egyetlen kérdés az, hogy a jövő szerda hajnali, kieséses szakaszbéli meccs előtt Maurico Pochettino szövetségi kapitány pihenteti-e kulcsjátékosait, és lehetőséget ad azoknak, akik eddig kevesebbet játszottak.

„A keretben mindenki játszani akar, és készen áll a bevetésre – mondta az amerikai szövetség oldalának Matt Freese, a válogatott első számú kapusa. – Nekem egyébként is fontos lehet a találkozó, ugyanis a törökök ellen mutatkoztam be a válogatottban. A Paraguay elleni első meccs után Toni Jiménez kapus­edző megölelt és gratulált, hogy világbajnoki résztvevő kapus lettem – szeretném ezt az élményt minél hosszabb ideig átélni. Elképesztően jó érzés fogott el a tornán, egyre inkább azt érzem, hogy még több mérkőzést akarok játszani a vb-n. Meg akarjuk mutatni az egész világnak, hogy mire vagyunk képesek.”

Matt Freese a kilencedik kapus, aki az Egyesült Államok kapuját védi világbajnokságon, és Jimmy Douglas, Frank Borghi, Brad Friedel, Tim Howard és Matt Turner után a hatodik, aki nem kapott gólt vb-meccsen.

„Inspiráló a névsor. Az említett a kapusokra mindig is felnéztem, hihetetlen megtiszteltetés, hogy hozzájuk csatlakoztam. Magasan van a léc, de megpróbálom még magasabbra tenni.”

Üzenet az ausztrál miniszterelnöknek: legyen a péntek szabadnap!

Paul Okon (Fotó: Getty Images)

A csoport második helyéért játszik a Törökországot az előző két körben legyőző Paraguay és Ausztrália – az ausztrálok asszisztensedzője szokatlan kéréssel fordult az ország politikai vezetőjéhez.

Bajba kerülhet a vesztes, de nem sok esély van rá, hogy kiessen. Mivel az első fordulóban Ausztrália, a második fordulóban pedig Paraguay győzte le kapott gól nélküli meccsen Törökországot (miközben mindkét válogatott simán kikapott a házigazda Egyesült Államoktól), tulajdonképpen inkább a csoport második helye és a kedvezőbb következő fordulós párharc a tét, semmint a kiesés elkerülése. Jelen állás szerint Ausztráliának a döntetlen is jó, hiszen jobb a gólkülönbsége a dél-amerikaiaknál, de természetesen a győzelem mindkét csapat esetében üdvösséget jelentene. Ausztrália sajtótájékoztatóján Tony Popovic helyett asszisztense, Paul Okon válaszolt az újságírók kérdéseire.

„Mathew Leckie nem játszik – mondta Paul Okon, emlékeztetve arra, hogy a 35 éves csatár az Egyesült Államok ellen húzta meg a combhajlítóját. – Nyilván a Paraguay elleni meccs végeredménye határozza meg a rehabilitáció további menetét, sajnálatos az eset, mert a tapasztalata hasznos lett volna. Elfogadjuk a kritikákat, amelyeket azért kaptunk, mert a törökök elleni gólszerzőket kihagytuk a következő mérkőzésen a kezdőből, mindenki a lehető legtöbb percet adná nekik, de mentálisan és fizikai paramétereik szerint is elemeztük a keretet, így ők nem lehettek kezdők. Tudom, hogy a televízió előtt szurkolva nehéz megérteni egy-egy ilyen döntést, de sok szempontot figyelembe veszünk. Paraguay tipikus dél-amerikai stílusú csapat: játékosai technikásak, gyakran, kívülről káosznak tűnő rendszerben futballoznak. Nagy harc lesz, és minden részlet kulcsfontosságú lehet. Azt várjuk Anthony Albanese miniszterelnök úrtól, hogy a péntek legyen mindenkinek szabadnap, hogy az emberek kényelmesen megnézhessék a csapatot.”

D-CSOPORT M Gy D V L–K Gk P 1. Egyesült Államok 2 2 – – 6–1 +5 6 2. Ausztrália 2 1 – 1 2–2 0 3 3. Paraguay 2 1 – 1 2–4 –2 3 4. Törökország 2 – – 2 0–3 –3 0

D-CSOPORT

Péntek, 4.00: Paraguay–Ausztrália (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Péntek, 4.00: Törökország–Egyesült Államok (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!