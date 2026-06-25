Nemzeti Sportrádió

Az amerikaiak kapusa, Matt Freese próbálja magasra tenni a lécet

2026.06.25. 10:57
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Matt Freese (Fotó: Imago Images)
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Egyesült Államok foci vb 2026 Törökörszág Paraguay Ausztrália
Az Egyesült Államok biztos elsőként, Törökország utolsóként és vb-búcsúzóként várja a csoportmeccset – az amerikai szövetségi kapitány, Mauricio Pochettino pihentetheti kulcsjátékosait.
 

A társházigazda Egyesült Államok már biztosan az első a D-csoportban, Törökország pedig biztosan az utolsó helyen végez, így valódi tétje nem lesz a két együttes Los Angeles-i összecsapásának. Tulajdonképpen az egyetlen kérdés az, hogy a jövő szerda hajnali, kieséses szakaszbéli meccs előtt Maurico Pochettino szövetségi kapitány pihenteti-e kulcsjátékosait, és lehetőséget ad azoknak, akik eddig kevesebbet játszottak.

 „A keretben mindenki játszani akar, és készen áll a bevetésre – mondta az amerikai szövetség oldalának Matt Freese, a válogatott első számú kapusa. –  Nekem egyébként is fontos lehet a találkozó, ugyanis a törökök ellen mutatkoztam be a válogatottban. A Paraguay elleni első meccs után Toni Jiménez kapus­edző megölelt és gratulált, hogy világbajnoki résztvevő kapus lettem – szeretném ezt az élményt minél hosszabb ideig átélni. Elképesztően jó érzés fogott el a tornán, egyre inkább azt érzem, hogy még több mérkőzést akarok játszani a vb-n. Meg akarjuk mutatni az egész világnak, hogy mire vagyunk képesek.”    

Matt Freese a kilencedik kapus, aki az Egyesült Államok kapuját védi világbajnokságon, és Jimmy Douglas, Frank Borghi, Brad Friedel, Tim Howard és Matt Turner után a hatodik, aki nem kapott gólt vb-meccsen.

„Inspiráló a névsor. Az említett a kapusokra mindig is felnéztem, hihetetlen megtiszteltetés, hogy hozzájuk csatlakoztam. Magasan van a léc, de megpróbálom még magasabbra tenni.”      

Üzenet az ausztrál miniszterelnöknek: legyen a péntek szabadnap!

Socceroos Training Session
Paul Okon (Fotó: Getty Images)

A csoport második helyéért játszik a Törökországot az előző két körben legyőző Paraguay és Ausztrália – az ausztrálok asszisztensedzője szokatlan kéréssel fordult az ország politikai vezetőjéhez.

 

Bajba kerülhet a vesztes, de nem sok esély van rá, hogy kiessen. Mivel az első fordulóban Ausztrália, a második fordulóban pedig Paraguay győzte le kapott gól nélküli meccsen Törökországot (miközben mindkét válogatott simán kikapott a házigazda Egyesült Államoktól), tulajdonképpen inkább a csoport második helye és a kedvezőbb következő fordulós párharc a tét, semmint a kiesés elkerülése. Jelen állás szerint Ausztráliának a döntetlen is jó, hiszen jobb a gólkülönbsége a dél-amerikaiaknál, de természetesen a győzelem mindkét csapat esetében üdvösséget jelentene. Ausztrália sajtótájékoztatóján Tony Popovic helyett asszisztense, Paul Okon válaszolt az újságírók kérdéseire.

„Mathew Leckie nem játszik – mondta Paul Okon, emlékeztetve arra, hogy a 35 éves csatár az Egyesült Államok ellen húzta meg a combhajlítóját. – Nyilván a Paraguay elleni meccs végeredménye határozza meg a rehabilitáció további menetét, sajnálatos az eset, mert a tapasztalata hasznos lett volna. Elfogadjuk a kritikákat, amelyeket azért kaptunk, mert a törökök elleni gólszerzőket kihagytuk a következő mérkőzésen a kezdőből, mindenki a lehető legtöbb percet adná nekik, de mentálisan és fizikai paramétereik szerint is elemeztük a keretet, így ők nem lehettek kezdők. Tudom, hogy a televízió előtt szurkolva nehéz megérteni egy-egy ilyen döntést, de sok szempontot figyelembe veszünk. Paraguay tipikus dél-amerikai stílusú csapat: játékosai technikásak,  gyakran, kívülről káosznak tűnő rendszerben futballoznak. Nagy harc lesz, és minden részlet kulcsfontosságú lehet. Azt várjuk Anthony Albanese miniszterelnök úrtól, hogy a péntek legyen mindenkinek szabadnap, hogy az emberek kényelmesen megnézhessék a csapatot.”  

D-CSOPORT

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

P   

1. Egyesült Államok

2

2

6–1

+5 

6   

2. Ausztrália

2

1

1

2–2

3   

3. Paraguay

2

1

1

2–4

–2 

3   

4. Törökország

2

2

0–3

–3 

0   

D-CSOPORT
Péntek, 4.00: Paraguay–Ausztrália (Tv: M4 Sport) élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Péntek, 4.00: Törökország–Egyesült Államok (Tv: M4 Sport+)  élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

 

Egyesült Államok foci vb 2026 Törökörszág Paraguay Ausztrália
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