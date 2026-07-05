Makreckis a Ferencvárostól a Qarabaghoz szerződött – hivatalos

Makreckis három éve a bolgár Pirin Blagojevgradtól szerződött a Ferencvároshoz, amelynél a védelem jobb szélén játszott.

Első két idényében bajnok lett a zöld-fehérekkel, rendszeresen játszott az FTC nemzetközi kupamérkőzésein is. A legutóbbi idényben már egyre többször szorult a kispadra, a klub beszámolója szerint mindent figyelembe véve a Ferencváros mezében 150 mérkőzésen lépett pályára, 5 gólt szerzett, kétszeres bajnokként és kupagyőztesként távozik. A Ferencvárostól kilencedik játékosként, nyolcadik légiósként távozik ezen a nyáron.

A Qarabag nemrég Várkonyi Bencét is szerződtette a Zalaegerszegtől. Makreckis három évre írt alá az azeri csapathoz, amelynek ő a nyolcadik nyári szerzeménye, és a 25-ös mezt kapja meg.