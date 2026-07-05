Makreckis a Ferencvárostól a Qarabaghoz szerződött – hivatalos
Makreckis három éve a bolgár Pirin Blagojevgradtól szerződött a Ferencvároshoz, amelynél a védelem jobb szélén játszott.
Első két idényében bajnok lett a zöld-fehérekkel, rendszeresen játszott az FTC nemzetközi kupamérkőzésein is. A legutóbbi idényben már egyre többször szorult a kispadra, a klub beszámolója szerint mindent figyelembe véve a Ferencváros mezében 150 mérkőzésen lépett pályára, 5 gólt szerzett, kétszeres bajnokként és kupagyőztesként távozik. A Ferencvárostól kilencedik játékosként, nyolcadik légiósként távozik ezen a nyáron.
A Qarabag nemrég Várkonyi Bencét is szerződtette a Zalaegerszegtől. Makreckis három évre írt alá az azeri csapathoz, amelynek ő a nyolcadik nyári szerzeménye, és a 25-ös mezt kapja meg.
NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL
Érkezők: Nathan Zohoré (francia-elefántcsontparti, US Boulogne – Franciaország)
Kölcsönbe érkezők: Lisztes Krisztián (Eintracht Frankfurt – Németország, ismét)
Kölcsönből visszatérők: Daniel Arzani (ausztrál, Melbourne City – Ausztrália), Alekszandar Csirkovics (szerb, Lechia Gdansk – Lengyelország), Kenan Kodro (bosnyák-spanyol, Real Zaragoza – Spanyolország, ?), Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia), Edgar Szevikjan (örmény-orosz, Akron Toljatti – Oroszország). Az FTC II által kölcsönadott játékosok: Szabó Szilárd (Kisvárda Master Good), Varga Zétény (Diósgyőri VTK), Nagy Olivér (Soroksár)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Czinege Zsombor
Kiszemeltek: Nagy Ádám (Spezia – Olaszország)
Távozók: Ismaël Aaneba (francia-marokkói, szabadon igazolható), Fortune Bassey (nigériai, szabadon igazolható), Ibrahim Cissé (francia, szabadon igazolható), Mohamed Abu Fani (izraeli, Crvena zvezda – Szerbia), Stefan Gartenmann (svájci-dán, Sampdoria – Olaszország, szabadon igazolhatóként), Gróf Dávid (szabadon igazolható), Cebrail Makreckis (lett-német, Qarabag –Azerbajdzsán), Alekszandar Pesics (szerb, Fatih Karagümrük – Törökország, szabadon igazolhatóként), Say Shadirac (ghánai, szabadon igazolható)
Kölcsönbe távozók: –
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –