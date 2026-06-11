Nemzeti Sportrádió

NS-infó: Kovács után Farkas – újabb magyar csatárt igazolhat az AZ Alkmaar

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2026.06.11. 13:14
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Az U-válogatott Farkas Timót az AZ Alkmaarnál folytathatja a pályafutását (Fotó: archív)
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Farkas Timót Kovács Bendegúz AZ Alkmaar
A Nemzeti Sport Hollandiából úgy értesült, hogy jó eséllyel a holland AZ Alkmaar szerződtetheti az U16-os magyar válogatott csatárt, Farkas Timótot.

 

Tavasszal a Nemzetei Sport Online-on már bemutattuk Farkas Timótot, a Mészöly Focisuli tehetséges csatárát, aki tavaly mutatkozott be az U16-os válogatottban, és azóta 13 meccsen tíz gólt szerzett a korosztályos válogatottban. Áprilisban arról írtunk, hogy több külföldi klub is érdeklődik iránta.

Hollandiából származó információink szerint jó eséllyel az AZ Alkmaar szerződtetheti a 16 éves játékost, hamarosan akár be is jelenthetik az érkezését.

Egy éven belül Farkas Timót lehet a második magyar csatártehetség, akit szerződtet az AZ, hiszen tavaly júliusban az Ajax utánpótlásától szerződtette a klub Kovács Bendeúzt, a 19 éves center azóta a klub első csapatában és a múlt héten a magyar felnőttválogatottban is bemutatkozhatott. 

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Az U16-os válogatott Farkas Timótot leginkább Varga Barnabáshoz hasonlítják a fejes góljai miatt – édesapja a Nemzeti Sportnak elmondta, német, olasz és holland klub is érdeklődik a fia iránt.

 

 

Farkas Timót Kovács Bendegúz AZ Alkmaar
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