NS-infó: Kovács után Farkas – újabb magyar csatárt igazolhat az AZ Alkmaar

Tavasszal a Nemzetei Sport Online-on már bemutattuk Farkas Timótot, a Mészöly Focisuli tehetséges csatárát, aki tavaly mutatkozott be az U16-os válogatottban, és azóta 13 meccsen tíz gólt szerzett a korosztályos válogatottban. Áprilisban arról írtunk, hogy több külföldi klub is érdeklődik iránta.

Hollandiából származó információink szerint jó eséllyel az AZ Alkmaar szerződtetheti a 16 éves játékost, hamarosan akár be is jelenthetik az érkezését.

Egy éven belül Farkas Timót lehet a második magyar csatártehetség, akit szerződtet az AZ, hiszen tavaly júliusban az Ajax utánpótlásától szerződtette a klub Kovács Bendeúzt, a 19 éves center azóta a klub első csapatában és a múlt héten a magyar felnőttválogatottban is bemutatkozhatott.