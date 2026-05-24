„Bennem van szégyenérzet, ha kihagyok egy helyzetet” – Varga Barnabás a hibák utáni kettőzött erőről

Szentpéterfáról, az „Ivóból” jelenlegi athéni otthonukig vezetett az útja a jegyespárnak, Varga Barnabásnak és Skrapits Laurának. Öt év alatt ötször költöztek, és eközben jól érzékelhetően semmi sem változott az értékrendjükben – legalábbis ez olvasható ki azokból a szavakból, amelyeket a Csisztu Sport Cast videója athéni otthonukban rögzített velük.

Miközben bepillantást nyerhetünk kapcsolatuk dinamikájába, hogy miként biztosít az ifjú menyasszony a változások mellett is állandó és nyugodt hátteret, és miközben megtudjuk, milyen ízléshez igazítja a napi menüt, arra is választ kapunk, hogy Barnabás hogyan viszonyul a sikerhez és a kudarchoz.

„Bennem van szégyenérzet, ha kihagyok egy helyzetet, és nehezemre esik edzésre menni, de ott kettőzött erővel dolgozom tovább, hiszen ezért vagyunk profik.”

Azt is megtudhatjuk Laura őszinte szavaiból, hogy ő hogyan viselte, amikor Barnabás a skótok elleni Eb-meccsen lent maradt a földön, és mi fut át rajta ezekben a döbbenetesen nehéz pillanatokban.

Varga a világbajnoki selejtező kudarcáról sem hallgat, és arról is elmondja a véleményét, hogy Marco Rossi hogyan kommunikál a csapattal.

Lehet-e belőle Athénban igazi klublegenda, vagy már az? Erre is választ kapunk a szerénységből jelesre vizsgázó magyar csatártól. Részletek a videóban.