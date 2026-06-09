Két félidő Szoboszlai Dominikról és más futballügyekről a Békés Megyei Könyvtárban

Az esemény hivatalos meghívója szerint a beszélgetés első félidejében a látogatók találkozhatnak A Szoboszlai-sztori című könyv társszerzőjével, a sportért felelős államtitkárral, Kálnoki Kis Attilával, míg a második félidőben kerekasztal-beszélgetés lesz a Liverpool FC játékosáról, továbbá szó esik majd a futballról általánosságban és a közelgő világbajnokságról is.

A kerekasztal-beszélgetés résztvevői: Csank János korábbi szövetségi kapitány, Juhász Roland 95-szörös válogatott labdarúgó, Pásztor József 9-szeres válogatott labdarúgó, Kálnoki Kis Attila.

A hosszabbításban a vendégek megvásárolhatják a Szoboszlai könyvet, és dedikálásra is lesz lehetőség. A könyvet helyszínen megvásárlók Szoboszlai autogramkártyát kapnak ajándékba.

Az esemény moderátora Szigeti Csaba sportvezető, sportújságíró.

Időpont: június 10. (szerda), 17.00

Helyszín: Békés Megyei Könyvtár, földszinti 41. terem (Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3.)