Messi duplázott, kétgólos hátrányból fordított az Inter Miami

A Los Angeles FC otthonában elszenvedett 3–0-s vereség után az Orlando City ellen próbált javítani az Inter Miami, de egy félidő után úgy tűnt, ezúttal is pont nélkül marad.

Az Orlando ugyanis Marco Pasalic és Martin Ojeda góljaival 24 perc után kétgólos előnyben volt, és ezt meg is tartotta a szünetig. A második játékrész elején azonban Mateo Silvetti révén szépített az Inter Miami, majd az 57. percben Lionel Messi a tizenhatosról szépen lőtte ki a bal sarkot.

Telasco Segovia révén a 85. percben már a vendégeket juttatta vezetéshez, majd a ráadásban Lionel Messi szabadrúgása is utat talált a kapuba, így az Inter Miami először nyert az Orlando otthonában az MLS-ben. Pintér Dániel a kispadon ült, de nem cserélték be.

MAJOR LEAGUE SOCCER

Austin FC–DC United 1–0

Philadelphia Union–New York City FC 1–2

Orlando City–Inter Miami 2–4

San Diego FC–St. Louis City 2–0