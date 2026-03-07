Nemzeti Sportrádió

NB I

Újpest–Paks 0–0 – ÉLŐ!, ZTE–ETO 2–1

Messi éves fizetése 70 és 80 millió dollár között van

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.03.07. 11:48
null
Jorge Mas (balra) egy interjúban beszélt Lionel Messi valós béréről (Fotó: Getty Images)
Címkék
Lionel Messi fizetés MLS Inter Miami
A nyolcszoros aranylabdás argentin labdarúgó, Lionel Messi évi 70 és 80 millió dollár közötti pénzt keres amerikai futballklubjánál, az Inter Miaminál.

A nem teljesen pontosított összeggel Jorge Mas, a csapat ügyvezetője és résztulajdonosa szolgált a Bloombergnek adott interjújában.

Az amerikai együttes a 2023 nyara óta ott játszó, 38 éves Messivel eddig négy trófeát nyert, köztük a klub történetének első bajnoki címét az észak-amerikai profiligában (MLS).

„Azért van szükségem világszínvonalú szponzorokra, mert a labdarúgók drágák. Fizetek Messinek, megér minden pénzt, de ez évi 70 és 80 millió dollár között van” – nyilatkozta Mas.

A klubvezető által elmondottak azért meglepőek, mert az MLS-játékosok szervezetének honlapján megjelent hivatalos adatok szerint Messi alapfizetése 12 millió, teljes bére pedig 20.5 millió dollár a mostani idényben.

A 38 éves csatár 2003 és 2021 között az FC Barcelona futballistája volt, a katalán alakulattal tíz bajnoki címet, hét spanyol szuperkupát, hét Király-kupát, négyszer Bajnokok Ligáját, három európai Szuperkupát és három klubvilágbajnokságot nyert.

A Barca után és az Inter Miami előtt a Paris Saint-Germainben játszott, kétszer francia bajnok, egyszer francia szuperkupagyőztes lett. 

Az argentin válogatottal 2022-ben világbajnok, 2021-ben és 2024-ben Copa América-győztes, a nyolc Aranylabdája a maga nemében világrekord. Az eddig gyűjtött csaknem félszáz trófeával ő a legtöbb díjjal kitüntetett labdarúgó.

Minden más foci
Tegnap, 11:24

Pintér Dániel a Fehér Házban járt Donald Trumpnál az Inter Miamival

„Lehet, hogy ön jobb, mint Pelé” – mondta az amerikai elnök Lionel Messinek.

 

Lionel Messi fizetés MLS Inter Miami
Legfrissebb hírek

Pintér Dániel a Fehér Házban járt Donald Trumpnál az Inter Miamival

Minden más foci
Tegnap, 11:24

Messi duplázott, kétgólos hátrányból fordított az Inter Miami

Minden más foci
2026.03.02. 07:04

Vereséggel kezdtek a magyaros csapatok az MLS alapszakaszában

Légiósok
2026.02.22. 08:50

Európa-bajnok csapattársat kapott Gazdag Dániel

Minden más foci
2026.02.20. 15:41

Sallói Dániel több mint egy évtized után elhagyta a Kansast, de marad az MLS-ben

Légiósok
2026.02.20. 08:15

Sallói Dániel az MLS-en belül vált klubot – NS-infó

Légiósok
2026.02.19. 18:34

Messi és Busquets világcsúcsa: 653 közös meccs!

Minden más foci
2026.02.16. 16:43

Az MLS-ben kötött ki James Rodríguez – hivatalos

Minden más foci
2026.02.06. 19:05
Ezek is érdekelhetik