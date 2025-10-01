Nemzeti Sportrádió

Gondok Szalai Attila klubjánál: letartóztatási parancsot adtak ki a Kasimpasa tulajdonosa ellen

K. Zs.K. Zs.
2025.10.01. 16:48
A Kasimpasa játékosai a Trabzonspor elleni augusztusi bajnoki előtt a Recep Tayyip Erdogan Stadionban (Fotó: Getty Images)
Csalás és pénzmosás gyanújával letartóztatási parancsot adtak ki Törökországban Turgay Ciner, a Kasimpasa labdarúgóklub tulajdonosa ellen. Az eljárás keretében szerdán állami felügyelet alá került az üzletember több érdekeltsége, így az isztambuli klub is – mint ismert, itt futballozik a magyar válogatott Szalai Attila.

A Reuters hírügynökség beszámolója szerint a letartóztatási parancsot már napokkal ezelőtt kiadták Turgay Ciner ellen.

A többek között a bányászatban, az energiaszektorban, valamint a médiában is jelentős érdekeltségekkel bíró befolyásos üzletember külföldön tartózkodik, így egyelőre nem vették őrizetbe. Ciner még nem kommentálta a fejleményeket, a Reuters, bár próbálta, nem tudta elérni és megszólaltatni.

Az elfogatási parancs azzal a nyomozással függ össze, amely a Ciner Group és a Can Holding tavaly decemberi üzletkötésére irányul: az akkor gazdát cserélő médiaérdekeltségek eladásakor – a Ciner Group volt az eladó – a megalapozott gyanú szerint pénzmosás történt. Szeptemberben a Can Holding 120 vállalatánál tartottak házkutatást, tíz vezetőt őrizetbe vettek, később közülük ötöt letartóztattak, köztük Kemal Cant, a holding elnökét.

Szalai Attila nyáron került a Kasimpasához: a Hoffenheim egy idényre adta kölcsön a török klubnak, amelyben a Németországban mellőzött védő újra játéklehetőséghez jutott, hat bajnokin végig a pályán volt, és visszakerült a magyar válogatottba is.

A Kasimpasáról szóló hírekben visszatérő érdekesség – emlékeztet a hírről szintén beszámoló L'Équipe –, hogy a közhiedelem szerint Recep Tayyip Erdogan török államelnök folyamatosan rajta tartja a szemét a klubon: helyi fiatalként a kötelékében futballozott, és a csapat stadionja egy ideje az ő nevét viseli.

A Kasimpasa hét mérkőzésen nyolc pontot gyűjtve a 18 csapatos Süperlig 11. helyén áll.

 

