Faragó Tamás, Fa Nándor, Nikola Jokics – bemutatta albumát Szalai Attila karikaturista

2025.11.12. 19:16
Nikola Jokics karikatúrája
Kedd este, a szegedi Millennium Kávéházban mutatta be „Fricska Galéria” című albumát Szalai Attila karikaturista, aki a délvidéki „Hét Nap” című hetilap „Fricska” nevű rovatában publikálja karikatúráit – írja a szegedma.hu.

A kötet az elmúlt évtized munkásságát öleli fel. Szalai Attila, aki tagja a Magyar Sportújságírók Szövetségének, és aki korábban lapunknak is készített karikatúrákat, a magyar és nemzetközi sport fontosabb szereplőit is lerajzolta, Nikola Jokicstól Faragó Tamásig. 

Érdekesség, hogy Szalai egyik karikatúrája (amely a kilenc éve elhunyt zenészlegendát, Prince-t ábrázolja) az Osiris REx űrszondával eljutott a Bennu nevű aszteroidára is – írja a szegedi hírportál.

Toni Kukoc
Fa Nándor
Faragó Tamás

 

 

