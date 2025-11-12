Faragó Tamás, Fa Nándor, Nikola Jokics – bemutatta albumát Szalai Attila karikaturista

A kötet az elmúlt évtized munkásságát öleli fel. Szalai Attila, aki tagja a Magyar Sportújságírók Szövetségének, és aki korábban lapunknak is készített karikatúrákat, a magyar és nemzetközi sport fontosabb szereplőit is lerajzolta, Nikola Jokicstól Faragó Tamásig.

Érdekesség, hogy Szalai egyik karikatúrája (amely a kilenc éve elhunyt zenészlegendát, Prince-t ábrázolja) az Osiris REx űrszondával eljutott a Bennu nevű aszteroidára is – írja a szegedi hírportál.

Toni Kukoc

Fa Nándor