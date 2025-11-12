Faragó Tamás, Fa Nándor, Nikola Jokics – bemutatta albumát Szalai Attila karikaturista
Kedd este, a szegedi Millennium Kávéházban mutatta be „Fricska Galéria” című albumát Szalai Attila karikaturista, aki a délvidéki „Hét Nap” című hetilap „Fricska” nevű rovatában publikálja karikatúráit – írja a szegedma.hu.
A kötet az elmúlt évtized munkásságát öleli fel. Szalai Attila, aki tagja a Magyar Sportújságírók Szövetségének, és aki korábban lapunknak is készített karikatúrákat, a magyar és nemzetközi sport fontosabb szereplőit is lerajzolta, Nikola Jokicstól Faragó Tamásig.
Érdekesség, hogy Szalai egyik karikatúrája (amely a kilenc éve elhunyt zenészlegendát, Prince-t ábrázolja) az Osiris REx űrszondával eljutott a Bennu nevű aszteroidára is – írja a szegedi hírportál.
Legfrissebb hírek
Szancsó, a nagy küzdő – Thury Gábor jegyzete
Légiósok
2025.09.22. 07:15
NS-foci: Olasz Gergő lett az újságíró Eb gólkirálya
Egyéb egyéni
2025.09.16. 21:53
Ezek is érdekelhetik