Szalai Attila: Miért ne szerezhetnénk meg a csoport első helyét?

• Jereván
2025.11.13. 23:38
Fotó: Szabó Miklós
vb 2026 Szalai Attila magyar válogatott
Amikor az NSO Tv kérdéseire válaszolt, Szalai Attila még nem tudhatta, hogy ugyan a csoport második helyét még nem biztosította be a magyar válogatott, Írország Portugália felett aratott kétgólos győzelmének köszönhetően még csoportelső is lehet Magyarország, ami automatikus világbajnoki szereplést érhet. A magyar csapat védője szerint ezért mindent meg is tesznek majd vasárnap az írek ellen.

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

EURÓPAI VILÁGBAJNOK SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 5. FORDULÓ
ÖRMÉNYORSZÁG–MAGYARORSZÁG 0–1 (0–1)
Jereván, Vazgen Szargszjan Köztársasági Stadion, 14 247 néző. Vezette: José María Sánchez (Raúl Cabanero, Inigo Prieto) – spanyolok
ÖRMÉNYORSZÁG: Avagjan – Pilojan, Sz. Muradjan, Mkrtcsjan, Tiknizjan – Hovhanniszjan (Nalbandjan, 77.), K. Muradjan (Agaszarjan, 90.), Szpercjan – Szevikjan (Elojan, 77.), Ranos (Szerobjan, 76.), Sagojan (N. Grigorjan, 69.). Szövetségi kapitány: Jegise Melikjan
MAGYARORSZÁG: Dibusz – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez (Nagy Zs., 86.) – Schäfer, Styles (Vitális, 71.) – Bolla (Lukács D., 61.), Szoboszlai, Sallai (Tóth A., 71.) – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
Gólszerző: Varga B. (33.)

Varga Barnabás góljával kiizzadtuk a győzelmet Jerevánban, megőriztük a második helyünket

Az írek legyőzték a portugálokat, így a mieink akár a csoportot is megnyerhetik.

Marco Rossi: A második félidőnk a selejtező legrosszabbja volt

„Örményország nagy harci kedvvel, szenvedélyesen futballozott, megnehezítve a helyzetünket.”

Cristiano Ronaldo piros lapot kapott, Írország legyőzte Portugáliát – semmi sem dőlt el a csoportunkban

A magyar válogatott akár még csoportelső is lehet.

Lukács Dániel: Nem arra számítottunk, ami a második félidőben történt

A támadó bízik benne, hogy vasárnap, Írország elleni is győztesen hagyják majd el a gyepet.

A VASÁRNAPI PROGRAM
15.00: MAGYARORSZÁG–Írország, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
15.00: Portugália–Örményország, Porto (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

AZ F-CSOPORT ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L-K

Gk 

P

1. Portugália

3

1

1

11–6

+5 

10

2. MAGYARORSZÁG

2

2

1

9–7

+2 

8

3. Írország

2

1

2

6–5

+1 

7

4. Örményország

1

4

2–10

–8 

3

 

