Tóth Balázs szerint élete egyik legnagyobb védését mutatta be a Leicester ellen

2025.11.02. 20:43
Tóth Balázs szerint élete egyik legnagyobb védését mutatta be (Fotó: Getty Images)
Mint arról beszámoltunk, továbbra is remekel az angol másodosztályú Blackburn Roversben a magyar válogatott kapus, Tóth Balázs, akit a csapat szurkolói október hónap legjobbjának választottak. A Roverst irányító Valérien Ismaël a klub honlapján méltatta a magyar labdarúgót, aki elmondása szerint talán élete legnagyobb védését mutatta be.
A szurkolók Tóth Balázst választották meg október legjobbjának a Blackburnnél

A magyar kapus több nagyszerű védést is bemutatott a hónapban.

Videó: micsoda védés Tóth Balázstól; újabb Tanyi-gól a szlovén élvonalban

Sallai Roland végig a pályán volt az ikszelő Galatasarayban, Dárdai Mrátonnal a soraiban nyert a Hertha.

Mint megírtuk, Tóth Balázs óriási bravúrral védte Stephen Mavididi ziccerét a Leicester ellen 2–0-ra megnyert mérkőzésen, amely után a Blackburn több posztban is foglalkozott a magyar kapus földöntúli bravúrjával, s most a csapatot irányító Valérien Ismaël is elárulta, hogyan reagált a védésre.

„Te jó ég! Láttam, hogy a szabadon lévő játékos eltalálja a labdát és azt gondoltam, ezzel egy-egy az állás. Balázs blokkolta a labdát és sokkolt engem. Ötletem sincs, hogy csinálta, de megcsinálta! Fontos volt ez a hatalmas védés, hogy meccsben maradjunk és ez egymás után a második olyan mérkőzés, amikor döntő fontosságú nagy bravúrokat mutatott be. Ez volt a tíz legnagyobb védés egyike, amit valaha láttam” – árulta el reakcióját Valérien Ismaël a klub honlapjának.

„Óriási csapatteljesítmény volt. Úgy gondolom, megérdemelten nyertünk. Andri (Gudjonhsen) duplázott, remek volt ma, de az egész csapat hihetetlen volt, szóval megyünk tovább” – kezdte a találkozó értékelését Tóth Balázs, akit természetesen a bravúrjáról is kérdeztek. „Csak megpróbáltam tenni valamit, hogy védjek, a levegőbe emeltem a kezemet és a jobb lábamat, aztán a lábamat eltalálta a labda. Hogy őszinte legyek, talán ez volt életem legnagyobb védése. Nem tudom, hogyan csináltam, azonban rendkívül fontos védés volt, mert egy nullra vezettünk és ha betaláltak volna, az valószínűleg megváltoztatta volna a mérkőzést, illetve a meccstervünket is. Szóval ez remek védés volt tőlem, ám a csapat érdemli meg a gratulációt” – tette hozzá Tóth Balázs.

Ezek is érdekelhetik