Remek hírek, Tóth Balázsnak jóval kevesebbet kell kihagynia

R. P.R. P.
2025.11.07. 11:31
Tóth Balázs (Fotó: Árvai Károly)
Blackburn magyar válogatott Tóth Balázs
Tóth Balázst megműtötték, és a legfrissebb hírek szerint nem kell 12 hetet kihagynia. Az M4 Sport információja szerint a magyar labdarúgó-válogatott játékosa akár már négy hét, de maximum nyolc hét után visszatérhet.

 

Csütörtökön, még a műtét előtt, Valérien Ismaël vezetőedző úgy nyilatkozott, hogy Tóthnak három hónapot kell kihagynia. Bár a sérülése súlyos, a legfrissebb hírek szerint nem kell ilyen hosszan nélkülözni őt.

Az m4sport.hu-nak a kapus menedzserirodáját, a World in Motiont képviselő Lucza Gábor nyilatkozott.

„Szerda este még úgy volt, hogy Manchesterben műtik Balázst, de csak a jövő hét elején, mert az ottani specialista akkor ért rá. A Blackburn minden követ megmozgatott, így végül Londonban, csütörtök késő délután megtörtént a beavatkozás. Valerien Ismaël még ez előtt adta az interjút, ezért mondhatta a három hónapos kihagyást, plusz neki is volt egy hasonló sérülése, azzal a különbséggel, hogy esetében vissza kellett varrni a porcot, az valóban ennyi kényszerpihenővel jár. Balázs esetében azonban más a helyzet, neki csak kivették a porcot és megtisztították az ott lévő területet. Az orvos szerint nagyon jól sikerült az operáció, azt mondta, az átlagos felépülési idő nagyjából hat hét” – mondta Lucza Gábor.

„Ha optimisták vagyunk, lehet, már idén decemberben pályára léphet Balázs. Tegnap este már visszatért Manchesterbe, most néhány nap pihenő következik, jövő héten pedig elkezdődik a rehabilitáció. Balázs maximalista, mindig a legjobbra törekszik, a munkában hisz, ebbe is száz százalékot fog beleadni. Korábban is volt nehéz helyzetben, mint amikor eleinte nem kapta meg a lehetőséget a Blackburnnél, akkor is fókuszált maradt, és jól jött ki a szituációból” – vélekedett a menedzser.

Tóth térde kedd este, a Bristol City otthonában 1–0-ra megnyert bajnoki mérkőzés hajrájában sérült meg, ezért a 89. percben le kellett cserélni. A nemzeti csapat legutóbbi három mérkőzésén kapuban álló Tóthra a világbajnoki selejtezősorozat utolsó két fordulójában is számított volna Marco Rossi szövetségi kapitány, de helyére a sérülése miatt Demjén Patrikot hívta. A válogatott jövő csütörtökön Örményországban játszik, vasárnap Írországot fogadja.

Az m4 sport hírét bővebben ide kattintva olvashatja el.

