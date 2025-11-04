Tóth Balázs: Az öltözőben megtapsolt az egész csapat, libabőrös lettem

– Egész Anglia az ön hétvégi védésén ámuldozik: élete legnagyobb védését mutatta be?

– Talán igen, de az biztos, hogy az első háromban benne van – mondta lapunknak Tóth Balázs a Bristol felé vezető úton, aki a hétvégi, Leicester elleni 2–0-s győzelemmel véget érő meccsen védett hatalmasat. – Lehet, hogy korábban már voltak látványosabb védéseim, de ez tényleg nagy bravúr volt. Egy ilyen hárításhoz mindennek klappolnia kell, nem mellesleg szerencsére is szükség van. Eléggé kritikus vagyok magammal szemben, de ez a védés még engem is lenyűgözött.

– Hogyan emlékszik a szituációra?

– A jobb oldalról érkezett egy lapos beadás, amely után az ellenfél játékosa átlépte a labdát, becsapva ezzel két védőnket. Ekkor már láttam, hogy a támadójuk üresen van, időben elindítottam a mozgásomat, szétdobtam magam, s azon voltam, hogy minél nagyobb felületet fedjek le a kapuból. Szinte a teljes kapu üres volt, de szerencsére a lábamról pattant ki a labda. Fontos védés volt, ekkor egy nullára vezettünk, ráadásul négy perc múlva szereztük meg a második gólunkat.

– Gyanítom, a lefújást követően néhányan gratuláltak…

– Az öltözőben Valérien Ismaël vezetőedző azt mondta, soha életében nem látott még ekkora védést, fogalma sincs, hogyan csináltam. Az egész csapat megtapsolt, elképesztően jó érzés volt, rázott a hideg – ahogy most is, hogy erről beszélek. Ráadásul az angol másodosztályban tudtam ezt a bravúrt bemutatni, ami hatalmas szó, szinte mindenki felkapta erre a fejét Angliában. De az érdem az egész csapaté, hiszen a győzelem a legfontosabb. Nagyot küzdöttük, rengeteget blokkoltak a védők, sokat melóztak a srácok. Igaz, ezúttal az én hárításomat emelték ki, de mindenki beletette a magáét. Ráadásul tévés meccs volt korai kezdéssel, a hazafelé vezető buszúton még a Premier League-közvetítések alatt is bevágta a televíziós társaság a védésemet, a csapattársaim pedig hitetlenkedve nézték. Az Instagramon is rendesen pörgött a videóm, folyamatosan jöttek hozzám a többiek, mutogatták a felvételeket, s azt szajkózták, hogy ez lehetetlen védés volt.

Tóth Balázs beledobta magát Stephy Mavididi lövésébe, és lábbal védeni tudott, a Blackburn pedig legyőzte idegenben a Leicester Cityt (Fotó: Blackburn Rovers)

– Ha ehhez még hozzávesszük, hogy a szurkolók október hónap legjobb Blackburn-játékosának választották, az azt mutatja, hogy elég jó formában van.

– Nagyon hálás vagyok a szurkolóinknak, remek érzés, hogy engem választottak a legjobbnak, ez az önbizalmamnak is jót tett. Azonban sajnos nem szerepeltünk jól októberben, így hiába a jó teljesítményem, nem voltam boldog. Azonban az elmúlt két bajnokin győztünk, kulcsfontosságú védéseket mutattam be, ami egészen más képet mutat.

– Érzi a szurkolók szeretetét?

– Egyre jobban. Általában a hazai mérkőzések után én jövök ki utoljára az öltözőből, ekkor már egy, másfél órája lefújták a találkozót, de több száz szurkoló még vár rám. Közös képet és aláírást kérnek, nagyon jólesik a szeretetük. Ez hatalmas erőt ad nekem. Tudom, hogy jól kell teljesítenem, a csapatnak ugyanis szüksége van rám. Nem szerepelünk túlságosan jól, de az elmúlt két bajnokinkat megnyertük, ezt szeretnénk folytatni.

– Ráadásul két Premier League-ből kiesett csapatot győztek le, előbb a Southamptont, majd a Leicestert.

– Ez két elképesztő győzelem. De ide veszem még az Ipswich elleni meccset, ahol a nyolcvanadik percig egy nullára vezettünk, de a hatalmas eső miatt félbeszakadt. Sajnos valami oknál fogva a teljes meccset újra kell majd játszani, reméljük, meg tudjuk ismételni azt a teljesítményt. Szóval a három PL-kiesőből kettőt legyőztünk, ami nagy szó. Talán a tabellán elfoglalt helyezésünk miatt egy kicsit lebecsültek minket. Azonban megmutattuk, hogy bárki ellen képesek vagyunk felvenni a kesztyűt, a Championshipben pedig bárki legyőzhet bárkit.

– Jelenleg tizenkilencedikek a tabellán: felfelé vagy lefelé nézegethetnek?

– Fogalmam sincs, hova tehetem a csapatot. Az előző két találkozónk alapján azt mondom, hogy az első hatban végezhetünk, viszont az előtte lévő meccseket figyelve a kiesés elkerülése lehet a cél. Eléggé rapszodikusan teljesítünk, de remélem, stabilizálni tudjuk a jó szereplésünket, s képesek leszünk további bravúrgyőzelmekre. Akár kedden Bristolban. Kemény meccs vár ránk, de miért ne nyerhetnénk? Ellenfelünk rájátszást érő helyen van, de senki nem számított rá hétvégén, hogy a Stoke öt egyre legyőzi… Kiszámíthatatlan ez a bajnokság, bármi előfordulhat. Vélhetően nagy intenzitású mérkőzés lesz, sok párharccal és rengeteg helyzettel. A hétközi fordulókban még érezhető, hogy a hétvégi meccs benne van a lábakban, így általában több a történés és a helyzet. Többek között azért szép a Championship, mert háromnaponta komoly iramú összecsapásokon lehet játszani, van izgalom rendesen. Szerencsére nem unatkozunk… Várhatóan nekem is lesz bőven dolgom kedden.

– Jövő héten zárul a vb-selejtező, s mivel a válogatott előző három mérkőzésén kiváló teljesítményt nyújtott, nem lenne meglepő, ha ön védene Örményország és Írország ellen.

– Nem tudom, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány miképp dönt majd. Én úgy készülök, hogy ha én védek, akkor a lehető legjobb formámat tudjam nyújtani, és segíteni tudjak a nemzeti csapatnak. Azon vagyok, hogy a Blackburnben és a válogatottban is kimagaslóan teljesítsek. Ha ismét megkapom a bizalmat, maximálisan élni szeretnék vele. Nagyon nehéz mérkőzések várnak ránk, de jó megérzésem van. Nagyon szeretném, ha úgy utazhatnánk haza Örményországból, hogy biztosan megvan a pótselejtezőt érő második hely. Kőkemény összecsapás vár ránk Jerevánban, sokat kell tennünk a győzelemért. Láttuk itthon is, hogy jó csapatuk van az örményeknek, de elképesztően egyben van a válogattunk, így együtt meg tudjuk csinálni.