Nemzeti Sportrádió

Megvan, kit hívott be Marco Rossi a sérült Tóth Balázs helyett a válogatottba

B. A. P.B. A. P.
Vágólapra másolva!
2025.11.06. 11:19
null
Demjén Patrik bekerült a válogatott keretébe (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
magyar válogatott Demjén Patrik MLSZ Marco Rossi Tóth Balázs
Az MLSZ tájékoztatása szerint Marco Rossi Demjén Patrikot hívta be a sérült Tóth Balázs helyére a magyar válogatott novemberi világbajnoki selejtezőire.

Mint ismert, Tóth Balázst sérülés miatt lecserélték csapata, a Blackburn Rovers hétvégi bajnokiján. Másnap kiderült a magyar kapus porcsérülést szenvedett, ezért műteni kell, ami négy-nyolc hét kihagyást vonhat maga után. Tóth így kénytelen kihagyni a magyar válogatott novemberi Örményország és Írország elleni vb-selejtezőit is.

A Magyar Labdarúgó-szövetség tájékoztatása szerint Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya az MTK kapusát, Demjén Patrikot hívta be Tóth helyett a válogatottba. Demjén az idényben 12 meccsen 22 gólt kapott a bajnokságban, három bajnokin nem kapott gólt. Demjén már az októberi válogatott szünetben is válogatott kerettag volt.

A magyar válogatott kerete Örményország és Írország ellen
Kapusok: Demjén Patrik (MTK Budapest), Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC)
Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország) 
Középpályások: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC) 
Támadók: Bárány Donát (Debreceni VSC), Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC), Redzic Damir (Dunaszerdahelyi AC – Szlovákia)  

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ
AZ F-CSOPORT HÁTRALÉVŐ MÉRKŐZÉSEI
5. FORDULÓ
2025. november 13.
18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG
20.45: Írország–Portugália

6. FORDULÓ
2025. november 16.
15.00: MAGYARORSZÁG–Írország
15.00: Portugália–Örményország

     
AZ F-CSOPORT ÁLLÁSA

 

 

 

 

 

 

 

1. Portugália

4

3

1

11–4

+7

10

2. MAGYARORSZÁG

4

1

2

1

8–7

+1

5

3. Írország

4

1

1

2

4–5

–1

4

4. Örményország

4

1

3

2–9

–7

3

 

 

magyar válogatott Demjén Patrik MLSZ Marco Rossi Tóth Balázs
Legfrissebb hírek

MLSZ: pénzbüntetést kapott szurkolói miatt a Zalaegerszeg

Labdarúgó NB I
2 órája

Keretet hirdettek az írek a mieink és a portugálok elleni vb-selejtezőre

Foci vb 2026
3 órája

Újabb magyar válogatottat adhat a DAC; 2015 óta ez az első év Nagy Ádám nélkül

Magyar válogatott
3 órája

Mocsi Attila: Érzem, hogy vezérként tekintenek rám a Rizesporban

Magyar válogatott
4 órája

Nem ez a két harc a végső – Bobory Balázs publicisztikája

Magyar válogatott
15 órája

Meg kell műteni Tóth Balázst, kihagyja a vb-selejtezőket

Légiósok
19 órája

Eltemették Mezey Györgyöt

Magyar válogatott
20 órája

„Teljesen máshogy viszonyulok hozzá, mint a klubcsapatomnál lévőhöz” – Szoboszlai a válogatott új mezéről

Magyar válogatott
21 órája
Ezek is érdekelhetik