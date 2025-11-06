Megvan, kit hívott be Marco Rossi a sérült Tóth Balázs helyett a válogatottba

Mint ismert, Tóth Balázst sérülés miatt lecserélték csapata, a Blackburn Rovers hétvégi bajnokiján. Másnap kiderült a magyar kapus porcsérülést szenvedett, ezért műteni kell, ami négy-nyolc hét kihagyást vonhat maga után. Tóth így kénytelen kihagyni a magyar válogatott novemberi Örményország és Írország elleni vb-selejtezőit is.

A Magyar Labdarúgó-szövetség tájékoztatása szerint Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya az MTK kapusát, Demjén Patrikot hívta be Tóth helyett a válogatottba. Demjén az idényben 12 meccsen 22 gólt kapott a bajnokságban, három bajnokin nem kapott gólt. Demjén már az októberi válogatott szünetben is válogatott kerettag volt.

A magyar válogatott kerete Örményország és Írország ellen

Kapusok: Demjén Patrik (MTK Budapest), Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC)

Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország)

Középpályások: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Bárány Donát (Debreceni VSC), Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC), Redzic Damir (Dunaszerdahelyi AC – Szlovákia)

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ

AZ F-CSOPORT HÁTRALÉVŐ MÉRKŐZÉSEI

5. FORDULÓ

2025. november 13.

18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG

20.45: Írország–Portugália

6. FORDULÓ

2025. november 16.

15.00: MAGYARORSZÁG–Írország

15.00: Portugália–Örményország