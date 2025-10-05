Sallai vitás helyzetek középpontjába került az isztambuli derbin

Sallai Roland a szombati mérkőzésen a Besiktas kapuja előtt tűnt el a földön a második félidő elején, sokak szerint tizenegyest érő szabálytalanság után, de a játékvezető, Yasin Kol sípja néma maradt. Nem sokkal később ígéretes támadás közben állította meg őt a bíró, aki előzőleg még előnyszabályt jelzett. A döntés után a Galatasaray vezetőedzője, Okan Buruk is kifakadt, érthetetlennek nevezve a döntést. Sallai dühösen reagált: a labdát elrúgta a másik térfélre.

A hajrában ismét a magyar futballista került a figyelem középpontjába: a 90. percben a Besiktas játékosa, El Bilal Touré kézzel arcon találta, Sallai pedig a földre került. A jelenetsor után Milot Rashica betalált, de a játékvezető addigra már lefújta az akciót. A vendégek játékosai hevesen reklamáltak, aminek következménye csak további sárga lapok lettek.

A mérkőzés 1–1-es döntetlennel zárult: a Galatasaray ezzel elvesztette hibátlan mérlegét, ám emberhátrányban megszerzett pontjának így is örülhet.

Sallai a válogatott szünetben Örményország ellen nem léphet pályára eltiltás miatt, három nappal később viszont már számíthat rá Marco Rossi szövetségi kapitány Portugália ellen.

TÖRÖK SÜPER LIG

8. FORDULÓ

Galatasaray–Besiktas 1–1 (Gündogan 55., ill. Abraham 12.)

Kiállítva: D. Sánchez (34.)