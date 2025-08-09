Sportrádió

Championship: Kosznovszky bemutatkozása elmaradt; Styles remekelt Tóth Balázsék ellen

R. D. P.R. D. P.
2025.08.09. 18:07
Tóth Balázs öklözi ki a beívelt labdát (Fotó: Imago)
Szűcs Kornél Kosznovszky Márk labdarúgás légiósok Schön Szabolcs Callum Styles Tóth Balázs
A magyar válogatott Callum Styles klubcsapata, a West Brom egyik legjobbja volt az angol másodosztályú labdarúgó-bajnokság (Championship) nyitó fordulójában Tóth Balázsék ellen. A szombati játéknapon elmaradt Kosznovszky Márk tétmérkőzésen való bemutatkozása a Portsmouth színeiben, ahogyan a harmadik vonalban Schön Szabolcs sem lépett pályára – ellenben Szűcs Kornéllal.

A Blackburn elleni sikerrel (1–0) indította a Championship 2025–2026-os idényét a West Brom, amelynél Callum Styles ezúttal is balhátvédként kapott lehetőséget. Az első játékrészben kiemelkedően teljesített, de a fordulást követően is megbízható volt. Az ellenfél magyar kapusa, Tóth Balázs négy védést mutatott be.

A Portsmouth nyári szerzeménye, Kosznovszky Márk a cserepadon ülve nézte végig, ahogy csapata egygólos győzelmet arat az Oxford United otthonában.

Ami az angol harmadosztályú légiósokat illeti, Szűcs Kornél kezdőként végig a pályán volt a Plymouthban, amely kétgólos vereséget szenvedett a Schön Szabolcsot nélkülöző Boltontól – utóbbi játékost sajtóhírek szerint az AIK szeretné megszerezni.


ANGOL CHAMPIONSHIP
1. FORDULÓ
Oxford United–Portsmouth 0–1 (Segecic 38.)
West Bromwich Albion–Blackburn Rovers 1–0 (Price 15.)
ANGOL LEAGUE ONE
2. FORDULÓ
Bolton Wanderers–Plymouth 2–0 (Toal 20., Burstow 60.)

 

