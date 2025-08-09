Championship: Kosznovszky bemutatkozása elmaradt; Styles remekelt Tóth Balázsék ellen

A Blackburn elleni sikerrel (1–0) indította a Championship 2025–2026-os idényét a West Brom, amelynél Callum Styles ezúttal is balhátvédként kapott lehetőséget. Az első játékrészben kiemelkedően teljesített, de a fordulást követően is megbízható volt. Az ellenfél magyar kapusa, Tóth Balázs négy védést mutatott be.

A Portsmouth nyári szerzeménye, Kosznovszky Márk a cserepadon ülve nézte végig, ahogy csapata egygólos győzelmet arat az Oxford United otthonában.

Ami az angol harmadosztályú légiósokat illeti, Szűcs Kornél kezdőként végig a pályán volt a Plymouthban, amely kétgólos vereséget szenvedett a Schön Szabolcsot nélkülöző Boltontól – utóbbi játékost sajtóhírek szerint az AIK szeretné megszerezni.



ANGOL CHAMPIONSHIP

1. FORDULÓ

Oxford United–Portsmouth 0–1 (Segecic 38.)

West Bromwich Albion–Blackburn Rovers 1–0 (Price 15.)

ANGOL LEAGUE ONE

2. FORDULÓ

Bolton Wanderers–Plymouth 2–0 (Toal 20., Burstow 60.)