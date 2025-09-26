Játékossors: visszavonult a 18-szoros holland válogatott Bas Dost

A 36 esztendős középcsatár 2023 decemberében a NEC Nijmegen színeiben egy bajnoki mérkőzésen összeesett a pályán szívizomgyulladás miatt. Azóta nem játszott, de a visszatérést fontolgatta, az orvosok viszont a közelmúltban további szövődményeket észleltek nála.

„Azt már megengedték, hogy kocogjak a futópadon, ami remek érzés volt. Egészen addig, amíg júniusban fel nem hívott a kardiológus, és azt mondta, egy edzés során valamit észleltek... Ez a pillanat mindent megváltoztatott. Nem akarom az életemet kockáztatni. Két hétig gondolkodtam, aztán meghoztam a döntést” – nyilatkozta az Algemeen Dagblad című lapnak a futballista.

Bas Dost korábban a Heracles, a Heerenveen, a Wolfsburg, a Sporting CP, az Eintracht Frankfurt, az FC Bruges és az Utrecht játékosa volt. A Német Kupát, a német Szuperkupát és a Portugál Kupát egy-egy, a belga bajnokságot és a portugál Ligakupát két-két alkalommal nyerte meg. A holland és a portugál élvonalban is volt gólkirály, 2017-ben pedig megválasztották a portugál bajnokság legjobb játékosának.