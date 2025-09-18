Játékossors: mitikus héroszról elnevezett klubban kötött ki Bajner Bálint

Mint ismeretes, a támadó tavaly októberben még a görög negyedosztályú Episzkopihoz szerződött, ahol ugyan egy darabig vakbélműtét miatt nem játszhatott, de az idény második felében kiemelkedett a mezőnyből, miután 13 bajnokin kilenc gólt szerzett – jegyzi meg a Vas vármegyei hírportál. A sikeres tavasz után tehát osztályt váltott a vándormadárként ismert Bajner, aki ezúttal a másodosztályba jutásért fog küzdeni új klubjával.

Érdekesség, hogy az Episzkopinál rövid ideig Bajner csapattársa volt Vadócz Krisztián is, de a 40 éves csatár áprilisban továbbállt, s azóta már a finn ötödosztályú Kajaanin Hakát erősíti.

„Nagyon örülök, hogy ilyen nagy múltú klubhoz szerződtem, ahol a cél a feljutás a másodosztályba, és ezért minden tőlem telhetőt megteszek: kétszáz százalékot fogok dolgozni az edzéseken. Nagyon sok szurkolója van a klubnak, alig várom, hogy hétvégén bemutatkozhassak. Léptem egy lépcsőfokot, és remélem, ezzel a csapattal sikerül az osztályváltás” – idézi Bajnert a veol.hu.

S hogy mit érdemes tudni a magyar támadó új klubjáról? Az Aiasz Szalamina (amely a holland AFC Ajaxhoz hasonlóan a görög mítoszok egyik hőséről, a Homérosz Iliászában szereplő Nagy Aiaszról kapta a nevét – a szerk.) a negyedosztálynak megfelelő pireuszi körzeti liga második csoportjának bajnokaként szerepel a harmadik vonalban, s még soha nem szerepelt a legmagasabb osztályban, sőt a második vonalban is a hetvenes években járt utoljára. Maga a klub Szalamisz szigetén található – a név az ókori történelem szerelmeseinek lehet ismerős a közelben i. e. 480-ban lezajlott nagy tengeri csata miatt.

A 34 éves Bajner rengeteg klubnál megfordult karrierje során, köztük a Borussia Dortmundban is, de eközben Magyarországon többször is kipróbálta magát. A Pécstől 2021-ben távozott, utána sokáig nem volt csapata, ám tavaly februárban visszatért nevelőegyesületéhez, a Haladáshoz. Ezt követte a görög negyedosztályú kaland, majd a mostani, szalamiszi lehetőség.